El documental de Netflix sobre un falso embarazo que conmocionó a Texas y atrapa a miles de espectadores

Un falso embarazo, una serie de engaños y una investigación policial dieron origen a un documental que genera impacto entre los suscriptores.

Netflix incorporó a su catálogo el documental Instinto maternal, una producción basada en un caso real que sacudió a una comunidad del este de Texas.

La historia sigue a Taylor Parker, una mujer que sostuvo durante meses una mentira sobre un supuesto embarazo y que terminó vinculada a dos crímenes que impactaron a Estados Unidos.

Con una duración de poco más de una hora, el documental combina testimonios, material de archivo y reconstrucciones para explicar cómo se desarrollaron los hechos que llevaron a una investigación criminal de gran repercusión.

¿De qué trata ‘Instinto maternal’?

La producción se centra en la vida de Taylor Parker, quien llegó en 2019 a una localidad del este de Texas con una historia personal que despertó interés entre los vecinos.

Según relataba, era hija de un importante empresario petrolero y esperaba recibir una cuantiosa herencia de su abuela. También afirmaba que existían conflictos familiares relacionados con ese dinero.

En ese contexto conoció a Wade Griffin, un cazador de jabalíes, durante un rodeo local. Personas cercanas a la pareja describieron a Parker como una mujer carismática y decidida, con una fuerte presencia en redes sociales.

Una nueva vida marcada por el engaño

Tres meses después de conocerse, Parker y Griffin comenzaron a convivir. Aunque ella ya tenía dos hijos, manifestó su deseo de formar una nueva familia junto al granjero.

Con el paso de los meses aparecieron gastos llamativos. Entre ellos figuraban vehículos todoterreno, ganado y hasta la compra de un rancho en Oklahoma valorado en $4 millones.

Poco después, Parker anunció que estaba embarazada. La noticia generó sorpresa entre algunas personas cercanas por la rapidez con la que se produjo el anuncio.

Más adelante, la investigación determinó que utilizó documentación falsificada para respaldar la supuesta gestación.

La primera persona que cuestionó públicamente la versión de Parker fue Stephanie Ott, amiga de Griffin.

Ott intentó verificar la información relacionada con el embarazo. Sin embargo, no logró obtener datos debido a las restricciones de privacidad médica.

Mientras tanto, Parker continuó alimentando la historia. Incluso adquirió por Internet una prótesis de silicona para simular el crecimiento del vientre. Sus redes sociales mostraban fotografías relacionadas con el supuesto proceso de gestación.

Conforme avanzaban los meses, las dudas aumentaron entre vecinos y conocidos. La fecha de parto anunciada por Parker era el 22 de setiembre de 2020, pero cada vez menos personas confiaban en sus relatos.

El crimen que inspiró el documental

La investigación reveló que Parker realizó búsquedas en Internet relacionadas con adopciones de recién nacidos, madres biológicas y procedimientos de parto.

Cuando se acercaba la fecha prevista para el nacimiento, la mujer enfrentó dificultades para sostener su versión.

Según determinaron las autoridades, Parker llegó hasta la vivienda de una conocida llamada Reagan Simmons-Hancock, quien estaba embarazada. Allí ocurrió un ataque que provocó la muerte de la mujer y de su bebé.

Cómo descubrieron la verdad

El 9 de octubre de 2020, Parker llamó al servicio de emergencias 911 desde las afueras de De Kalb, Texas. Durante la comunicación afirmó que había dado a luz y que el recién nacido no respiraba.

Cuando los agentes la localizaron, detectaron inconsistencias en su relato. Posteriormente fue trasladada a un hospital, donde se confirmó que nunca estuvo embarazada.

Ese hallazgo permitió reconstruir los hechos y avanzar en la investigación.

Tras el proceso judicial, las autoridades de Texas declararon culpable a Taylor Parker por la muerte de Reagan Simmons-Hancock y de su bebé.

Como resultado, recibió una condena a pena de muerte, una de las sentencias más severas contempladas por la legislación estatal.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.