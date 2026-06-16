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El documental de Netflix sobre un falso embarazo que conmocionó a Texas y atrapa a miles de espectadores

Detrás de una aparente vida perfecta se ocultaba una historia que sorprendió a investigadores, familiares y vecinos. Netflix revive el caso en un documental escalofriante

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Por La Nación / Argentina / GDA
Un falso embarazo, una serie de engaños y una investigación policial dieron origen a un documental que genera impacto entre los suscriptores.
Un falso embarazo, una serie de engaños y una investigación policial dieron origen a un documental que genera impacto entre los suscriptores. (Netflix/Netflix)







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La Nación / Argentina / GDA

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