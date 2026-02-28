Viva

El día que la Plaza de la Cultura fue un ‘lago’: Los secretos subterráneos que San José celebra hoy

Esta construcción celebra su 44 aniversario y resguarda las colecciones arqueológicas, numismáticas y artísticas más importantes del país

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
La Plaza de la Cultura celebra su 44.º aniversario como un ícono histórico y símbolo del patrimonio costarricense en el corazón de San José.
La Plaza de la Cultura celebra su 44.º aniversario como un ícono histórico y símbolo del patrimonio costarricense en el corazón de San José. (Museos del BCCR/Museos del BCCR)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Plaza de la CulturaMuseos del BCCR
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.