El día en que Christopher Reeve (sí, Superman) trabajó para Pimpinela: ¡vea el video!

En algo que era insólito para ese tiempo, Pimpinela logró que Christopher Reeve participara en un video musical de una de sus canciones más famosas.

La música romántica latinoamericana ha marcado la pauta a lo largo de la historia, no solo entre quienes hablamos español, sino que también ha derrumbado la frontera del lenguaje y en muchos países europeos y norteamericanos la disfrutan. Un ejemplo de esto es el dúo Pimpinela, cuyos integrantes lograron algo que en los años 90 era insólito.

Cuando los hermanos Lucía y Joaquín Galán estrenaron el disco Pimpinela ’92, tuvieron como protagonista de uno de sus videos a nada más y nada menos que a Superman. El actor Christopher Reeve fue el personaje principal de la canción Heroína solitaria, del dúo. La participación se dio en pleno apogeo de Reeve en el cine, cuando era toda una estrella internacional, no solo por ser el Superman icónico, sino también por sus trabajos en otras producciones como Street Smart, Switching Channels y Earthday Birthday.

La sorpresa de aquel entonces recayó en que durante todo el video, que narra la historia de una secretaria profundamente enamorada de su jefe, se oculta el rostro del hombre. Es hasta el final, cuando la empleada corre para llevarle unos documentos que el ejecutivo olvidó, cuando se revela que es Reeve.

La grabación se publicó en 1993 y se convirtió en todo un éxito. El video fue una de las últimas grabaciones que realizó Reeve antes de sufrir un accidente a caballo, el cual le lesionó la médula espinal, en 1995.