El creador de ‘Black Mirror’ adelanta una nueva etapa de la serie

‘Black Mirror’ regresará a Netflix. Su creador, Charlie Brooker, adelantó qué puede esperar la audiencia tras el éxito y las nominaciones de la séptima temporada

Por Silvia Ureña Corrales
Tras las nominaciones en premios internacionales, 'Black Mirror' confirmó su regreso a Netflix con nuevos episodios que mantendrán su enfoque crítico sobre la tecnología.
Tras las nominaciones en premios internacionales, 'Black Mirror' confirmó su regreso a Netflix con nuevos episodios que mantendrán su enfoque crítico sobre la tecnología.







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

