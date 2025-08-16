Viva

El Consorcio regresa a Costa Rica: ‘La música que hacemos es Pura vida’

Una vez más, la icónica agrupación española viene a cantarles a las madres ticas, aunque también a los enamorados

Por Jessica Rojas Ch.

Iñaki, Estíbaliz, Carlos, y en esta ocasión también Allende; los cuatro juntos conforman El Consorcio, la agrupación española que como es tradición vendrá a Costa Rica a cantarle a las madres ticas y también a los enamorados.








El ConsorcioConcierto internacionalConciertos 2025
Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

