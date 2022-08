Iñaki Urranga de El Consorcio: ‘San José se ha convertido en una de las ciudades fetiche para el grupo’

El Consorcio no pasa de moda: ni sus canciones románticas ni las voces de sus integrantes o el amor que profesan por Costa Rica. Esto quedará demostrado durante tres noches de agosto, cuando los hermanos Amaya, Estíbaliz e Iñaki Uranga, acompañados por Carlos Zubiaga, vuelvan a nuestro país para encantar con esa amplia trayectoria sobre los escenarios.

Las citas están pactadas para los días 25, 26 y 27 de agosto en un recinto que los conoce y los acoge bien: el Teatro Popular Melico Salazar, en San José. Es un escenario que los ha visto cantar grandes éxitos de la música romántica en español, como Eres tú o Secretaria, tonadas que con el paso del tiempo siguen gozando del aplauso del público por más que se hayan escuchado muchas veces en suelo nacional.

Los hermanos Iñaki, Estíbaliz y Amaya Uranga se hicieron apoyar por el cantante Carlos Zubiaga después de la muerte de Sergio Blanco. Desde entonces, El Consorcio no ha parado de cantar. Foto: Archivo/Mario Rojas.

Ese cariño y ese respeto que profesan los seguidores ticos por El Consorcio es una especie de fuente de juventud para los integrantes del cuarteto, que ya pasan de los 60 años. Los artistas les agradecen a los ticos como mejor saben hacerlo: cantando canciones.

Habían intentado retirarse hace unos años cuando Sergio Blanco, el cuarto de El Consorcio y esposo de Estíbaliz falleció. Sin embargo, el apoyo del público y la pasión por la música no permitieron que las voces de los Uranga se callaran. Después de la pérdida, la agrupación tomó un nuevo aire y siguió de gira, pero, hace poco más de dos años, otra situación los alejó de sus amados escenarios: la pandemia.

Este 2022 tras la paulatina recuperación de los espectáculos en vivo, El Consorcio regresó a los conciertos que tanto aman y por supuesto que Costa Rica no podía quedar fuera del recorrido musical que realizan bajo el nombre de Toda una vida; sí, como un homenaje a esta carrera prolífica que han mantenido.

Desde España, con un gran semblante y muy buen sentido del humor, el cantante Iñaki Uranga habló con La Nación de varios temas de cara a los conciertos que El Consorcio presentará a finales de mes.

Vienen a tres conciertos para reencontrarse con los ticos. ¿Cómo se sienten ante estas nuevas presentaciones en Costa Rica?

-Nosotros felices de volver con los ticos que tanto cariño nos han mostrado durante tanto tiempo. Desde la última vez que estuvimos, han pasado tres años; fue justo antes de la pandemia. Vamos a presentar la historia musical de El Consorcio.

-La pandemia ha sido un golpe muy fuerte que nos alejó de la música en vivo. ¿Cómo ha sido su regreso a los escenarios?

-Fantástico. Me imagino que muchos artistas se han sentido así porque se ha sentido soledad. Dos años sin pisar un escenario y, además, pasados esos dos años volver a ver al público con mascarillas fue una cosa muy rara la verdad. Ha sido un verdadero placer el sentir que sigues vivo y que sigues dedicándote a lo que has hecho tantos años y más aún que el público te sigue queriendo.

Hay una relación muy intensa entre El Consorcio y Costa Rica después de tantos años, ¿cuál es el secreto?

-Nosotros lo que hacemos es lo que sabemos hacer y lo hacemos honestamente, sin artificios; eso el público costarricense lo aprecia mucho. Además, San José se ha convertido en una de las ciudades fetiche para El Consorcio, llevamos muchos años seguidos visitándola desde el primer proyecto sinfónico. Es todo un orgullo contarla entre ciudades de México, Colombia y Perú.

La edad ni el tiempo pasan en vano...

(Interrumpe la pregunta) Pasan en balde, decimos en España. (Inmediatamente se ríe a carcajadas).

Con una carrera tan grande y siendo adultos mayores, ¿cómo se manejan porque ya no son las mismas energías de antes? ¿Cómo es la preparación física y también para mantener bien las voces?

-Siempre lo he dicho: siempre hemos estado en forma, aunque los años pasan para todo el mundo. Nos hemos mantenido en forma sin dejar de salir al escenario; el único tiempo que no hemos salido han sido estos dos años de pandemia, así que el hecho de no dejarlo nos ha permitido estar en forma. Ahora, tras la reincorporación después de la pandemia, sí hemos tenido que hacer ejercicios y muchos ensayos.

El Teatro Popular Melico Salazar ha sido un escenario acogedor desde hace varios años para los españoles de El Consorcio. En esta imagen, el cuarteto cantaba en el teatro josefino en octubre del 2016. (Jose_Cordero)

¿Siguen emocionándose al cantar como antes?

-Sin duda alguna. El otro día comentaba con otros músicos que es increíble, pero que es así. Además, siento que si no fuera así, malo sería porque no podríamos transmitir toda la pasión con esos nervios que tenemos a la hora de salir al escenario. Es algo que te motiva desde adentro. Lo principal, lo más importante, es el público; siempre hemos dicho que estamos aquí gracias a ellos, a ese aplauso que nos anima a seguir.

Hablando del público, es bonito ver que tienen seguidores muy fieles, pero también que hay personas más jóvenes que los admiran.

-Estamos encantados, felices. Hemos comentado que hemos tenido la suerte de que nuestra música nace en una época en que las canciones se escuchaban durante mucho tiempo en las radios y las televisoras; también se oía mucho en los radios de los coches y ahí se escuchaba la música que ponían los papás, por eso se ha ido transmitiendo de generación en generación. Esa es la razón que nos ha permitido tener un público tan variado.

Además de que la música romántica no va a morir...

-No. Eso cada vez lo tengo más claro y la prueba somos nosotros que seguimos en la brecha después de 50 años y más en países como Costa Rica, que son tan musicales, que viven la música de una manera muy especial, la viven día a día en cualquier celebración. Eso influye mucho.

Además de que sus canciones fueron pensadas y hechas para perdurar en el tiempo...

-Sin duda alguna. Eran épocas en las que se hacían canciones muy sólidas con una letra muy interesante, profunda y, luego, las composiciones musicales de Juan Carlos Calderón fueron espectaculares. Lo más importante es la interpretación de esas canciones y que en El Consorcio tenemos la suerte de tener dos de las mejores voces femeninas latinas que son Amaya y Estíbaliz, eso es algo que no todo el mundo puede decir.

El Consorcio vendrá a Costa Rica una vez más con su gira 'Toda una vida'. (Cortesía)

La interpretación es un punto altísimo: la polifonía y la armonía de sus voces es algo que encanta...

-Hay gente entendida que dice que nuestro timbre de voz tenemos la suerte de que es muy parecido principalmente entre los tres hermanos; es algo que tiene que ver con la genética porque los timbres de voz empastan muy bien. Claro, luego viene Carlos Zubiaga con una voz maravillosa que se acopla muy bien.

Habían hablado del retiro hace varios años (2018), pero no se ha dado. ¿Qué piensan ahora?

-Nosotros nos marcharemos cuando el público decida. En aquella época (cuando anunciaron que se retiraban) coincidió la retirada con la muerte de mi cuñado Sergio, que nos pilló con la guardia baja, estábamos desanimados. A partir de ahí empezaron a salir proyectos que teníamos en la cabeza, pero que no llegaban a cabo, además nos dieron el Grammy y decidimos seguir adelante con Sergio en el escenario, pero en nuestras mentes y corazones.

En concierto Copiado!

Los españoles cantarán en el Teatro Melico Salazar los días 25, 26 y 27 de agosto. Todos los conciertos inician a las 8 p. m.

El grupo de Amaya (fundadora y voz original de Mocedades), Estíbaliz, Iñaki y Carlos llegará a acompañado por su propia banda, para interpretar piezas icónicas como El vendedor, Tómame o déjame y la infaltable Secretaria.

Las entradas están a la venta en www.eticket.cr. Los precios y localidades son: ¢73.850 (luneta adelante), ¢67.000 (luneta atrás), ¢67.000 (palcos primer piso), ¢61.350 (balcón segundo piso), ¢55.650 (palcos segundo piso), ¢50.000 (balcón tercer piso), ¢44.300 (palcos tercer piso) y ¢29.550 (galería).