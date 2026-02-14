Viva

El comentario que puso nervioso a Randall Salazar en plena transmisión: ‘Me salió respondona, así me gusta, la mujer decidida’

El mensaje fue tan inesperado que hizo que el periodista perdiera el hilo de la conversación durante el programa

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Randall Salazar será el nuevo presentador de ¡Opa!
Randall Salazar dirige y conduce el programa 'Francamente' de Canal ¡OPA! (Tomada de redes sociales. )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Randall SalazarCanal Opa!
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.