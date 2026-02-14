El comentario que puso nervioso a Randall Salazar en plena transmisión: ‘Me salió respondona, así me gusta, la mujer decidida’

El periodista Randall Salazar, conductor del programa Francamente de Canal ¡OPA!, fue piropeado en plena transmisión en vivo por una seguidora que no dudó en sincerarse frente a las cámaras.

Todo ocurrió durante una dinámica interactiva en la que Salazar conversaba con varias seguidoras de su espacio televisivo. Una joven comentó que disfrutaba del programa porque era “muy abierto”, señalando que los presentadores podían expresar sus opiniones libremente sin seguir un guion estricto.

Luego, otra participante intervino para destacar que nunca se perdía el programa, pues le encantaban lo conciso y entretenido de los temas que abordaban.

“Aparte me encanta por verte a vos”, le dijo la señora, de nombre Vanessa, desatando risas en el set.

Visiblemente nervioso, Salazar sonrió y, en tono de broma, respondió: “Bueno ahorita hablamos”, generando más carcajadas entre los presentes. La mujer no dudó en añadir que estaba soltera, a lo que el periodista replicó con humor: “Me salió respondona, así me gusta, la mujer decidida... Ya se me fue la línea por estar pensando en usted”, agregó Salazar, cerrando la escena con su habitual carisma y espontaneidad.