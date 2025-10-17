Viva

El chicharrón, el perro y la ‘r’ le juegan una mala pasada a Marcia Saborío en el ‘trend’ de la birra en TikTok

La actriz costarricense publicó el divertido video en la cuenta de Gallito Pinto

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Marcia Saborío
A Marcia Saborío no le fue muy bien en el 'trend' de TikTok de hablar como tico. (Archivo/Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marcia SaboríoMaría Torres
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.