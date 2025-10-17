El chicharrón, el perro y la ‘r’ le juegan una mala pasada a Marcia Saborío en el ‘trend’ de la birra en TikTok

A Marcia Saborío no le fue muy bien en el 'trend' de TikTok de hablar como tico.

Los ticos arrastramos la “r” al hablar; así nos reconocen en el mundo y es uno de un sello con el que nos reconocen los turistas, quienes muchas veces toman con humor cómo decimos palabras como perro, carro y hasta birra. Eso se ha convertido en un divertido trend en TikTok, donde los usuarios hacen un reto que causa muchas risas y del que la actriz tica Marcia Saborío no se escapó.

Entre risas, congoja y mucha diversión, la reconocida artista costarricense se sumó al trend de las palabras arrastradas y las birras, pero no lo logró muy bien. La artista publicó el curioso clip en la cuenta de Gallito Pinto, grupo actoral del que forma parte con su inseparable amiga y colega María Torres.

La palabra rana la pasó muy bien. La siguiente era chicharrón, pero ahí se le hizo un “colocho” a la actriz. Mientras trataba de decir a lo tico el nombre del platillo, al fondo se escuchaba a María riéndose de las congojas que pasó su amiga.

Le costó mucho pasar del chicharrón para avanzar a la birra, que la dijo bien al primer intento, pero una vez más se quedó pegada, esta vez en perro.

Entre risas y algo de enojo, Marcia parece que se divirtió bastante con este reto que tiene a los ticos mostrándole al mundo cómo hablamos en Costa Rica.