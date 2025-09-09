Viva

El cerro Chirripó también es arte: véalo como nunca antes y celebre su 50 aniversario en esta actividad

Seis artistas de diferentes zonas del país se unieron en la exposición ‘El Chirripó es arte’, que ya está abierta al público

Por Juan Pablo Sanabria
Chirripó es arte
La exhibición 'El Chirripó es arte' mostrará obras como esta de Óscar Abarca, inspirada en el valle de las Morrenas. (Cortesía)







El Chirripó es arteGalería NacionalParque Nacional Chirripó
