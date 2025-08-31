Revista Dominical

Feliz aniversario, Chirripó: esto ocurre cuando el parque cumple 50 años y una se atreve a subirlo

A algunos les toma un día, a otros dos o tres, caminar 40 kilómetros para alcanzar el punto más alto del país. A 3.820 metros de altitud, así se vivió el festejo del medio siglo de su protección

Por Sofía Sánchez Ramírez
Parque Nacional Chirripo 50 años
El 19 de agosto se conmemoró el cincuentenario desde que las 52.000 hectáreas del Chirripó fueron declaradas parque nacional. Para llegar a la cima y desearle un feliz aniversario, caminamos más de 40 kilómetros. (Alonso Tenorio/Atenorio)







