El caso de la tiktoker asesinada durante una transmisión en vivo que estremece a Ecuador

La creadora de contenido digital Keyla Andreina González Mercado, de 28 años, fue asesinada a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok desde su domicilio en Guayaquil, Ecuador, la noche del 26 de julio.

En un momento de la transmisión, se dirigió a un hombre identificado como Manuel Andrés N. y le dijo: “Manuelito, cómprame un bollo, el de la 20… Me das dos tiros en la cabeza, Manuelito, pero ahora no. Si me vas a matar, me dejas bien muerta, pero bien muerta para no sentir nada. No quiero sufrir, no quiero sufrir”.

Pocos segundos después, el sujeto presuntamente le disparó dos veces en la cabeza y abandonó la escena, dejando en el lugar el teléfono móvil con la grabación del crimen y varios casquillos de bala.

Las autoridades ecuatorianas llegaron minutos después del ataque. Al ingresar a la vivienda encontraron el cuerpo de la joven aún sentado, así como el teléfono con el video de la agresión.

En la escena también se recolectaron proyectiles, hisopos con rastros biológicos y huellas digitales, los cuales podrían servir como evidencia en el proceso de investigación.

González se dedicaba a la venta de productos y creación de contenido. Su asesinato ha generado consternación en redes sociales, especialmente por el hecho de que quedó registrado en tiempo real mientras interactuaba con sus seguidores.

