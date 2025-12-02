‘El Cascanueces’ ya está listo para darle bandera de salida a la Navidad en el Melico Salazar

'El Cascanueces' es parte de las celebraciones navideñas que encantan a Costa Rica todos los años.

Más de 300 bailarines entre niños, niñas y jóvenes están listos para presentarles a los costarricenses el tradicional ballet El Cascanueces del 5 al 14 de diciembre en el Teatro Melico Salazar, en San José.

El ballet está basado en el clásico El Cascanueces y el rey de los ratones de E. T. A. Hoffmann. “Este relato se desarrolla en la fiesta de Navidad del alcalde de la ciudad, en donde el nuevo y extraño juguete de Clara, un Cascanueces, cobra vida, derrota al rey ratón en una dura batalla y lleva a la joven a viajar por el mundo”, explicó Interamericana de Producciones, encargada del montaje, en un comunicado de prensa.

Además de la historia que ha conquistado a miles de personas a lo largo del tiempo, la puesta en escena cuenta también con la música de Tchaikovsky, que ha cautivado a grandes y pequeños.

“Su combinación de belleza, virtuosismo y espíritu festivo la han convertido en un símbolo universal de la Navidad. Es una obra de ensueño que cuenta en sí misma la historia y sumerge a la audiencia de todas las edades en un mundo lleno de sorpresas”, agregó la productora.

“Su música ha pasado a formar parte del acervo cultural de la humanidad y se ha convertido en el tema navideño más reproducido y escuchado en el mundo”, continuó la información de prensa.

Una vez más, el teatro Melico Salazar, en San José, albergará la temporada de 'El Cascanueces' en Costa Rica. (Cortesía/Archivo)

Todavía quedan entradas a la venta para las varias funciones de El Cascanueces. Se pueden adquirir en el sitio eticket.cr.

Los precios y localidades son:

Luneta central: ¢46.000.

Luneta lateral, palcos primer piso y balcón segundo piso: ¢39.500.

Palcos segundo piso: ¢29.800.

Balcón tercer piso: ¢26.800.

Palcos tercer piso: ¢23.200.

Galería cuarto piso: ¢19.800.

La producción informó de que hay paquetes especiales de entradas (al comprar tres o más) que aplicará un descuento en cada tiquete. Además, se pueden adquirir con Tasa Cero a tres meses.

También la boletería física del recinto estará abierta hasta el viernes 5 de diciembre desde las 11 a. m.

El montaje de 'El Cascanueces' está a cargo de más de 300 artistas entre niños, niñas y jóvenes. (Cortesía/Archivo)

Horarios de las funciones y facilidades para el público

Este 2025 El Cascanueces tendrá varias funciones y horarios:

Viernes 5, miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de diciembre: 8 p. m.

Sábado 6: 3 y 8 p. m.

Sábado 13: 12 m.

Domingos 7 y 14: 12 m. y 5 p. m.

La producción anunció además algunas facilidades que estarán a disposición del público que se vaya al espectáculo: