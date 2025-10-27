Regresa ‘El Cascanueces’ a Costa Rica: vea aquí las fechas del espectáculo y precios de las entradas

'El Cascanueces' es parte de las celebraciones navideñas que encantan a Costa Rica todos los años.

El inicio de la temporada navideña en Costa Rica llega con el ballet clásico El Cascanueces, que para este 2025 regresa al escenario del teatro Melico Salazar, en San José, con toda la magia y el brillo de la época.

La tradicional puesta en escena, con la música de Tchaikovsky, ha cautivado desde su estreno a miles de personas en todo el mundo.

“Su música ha pasado a formar parte del acervo cultural de la humanidad y se ha convertido en el tema navideño más reproducido y escuchado en el mundo”, explicó la Interamericana de Producciones, encargada del montaje, en un comunicado de prensa.

El ballet está basado en el clásico El Cascanueces y El Rey de los Ratones de E. T. A. Hoffmann; este relato se desarrolla en la fiesta de Navidad del alcalde de la ciudad, en donde el nuevo y extraño juguete de Clara, un Cascanueces, cobra vida, derrota al rey ratón en una dura batalla y lleva a la joven a viajar por el mundo, reseñó Interamericana.

“Su combinación de belleza, virtuosismo y espíritu festivo la han convertido en un símbolo universal de la Navidad. Es una obra de ensueño que cuenta en sí misma la historia y sumerge a la audiencia de todas las edades en un mundo lleno de sorpresas”, agregó la productora.

Fechas y precio de las entradas para ver El Cascanueces

El Cascanueces se presentará en el teatro Melico Salazar del 5 al 14 de diciembre. Las fechas y horarios de funciones son:

Viernes 5, miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de diciembre: 8 p. m.

Sábado 6: 3 y 8 p. m.

Sábado 13: 12 m.

Domingos 7 y 14: 12 m. y 5 p. m.

Una vez más, el teatro Melico Salazar, en San José, albergará la temporada de 'El Cascanueces' en Costa Rica. (Cortesía)

Los boletos están a la venta a partir de este lunes 27 de octubre en eticket.cr. Las fechas son:

Lunes 27 y martes 28 de octubre: pago con tarjetas American Express.

Miércoles 29 y jueves 30: clientes de BAC Credomatic.

A partir del viernes 31: venta libre para cualquier tipo de pago.

Estos son los precios y localidades:

Luneta central: ¢46.000.

Luneta lateral, palcos primer piso y balcón segundo piso: ¢39.500.

Palcos segundo piso: ¢29.800.

Balcón tercer piso: ¢26.800.

Palcos tercer piso: ¢23.200.

Galería cuarto piso: ¢19.800.

La producción informó de que hay paquetes especiales de entradas (al comprar tres o más) que aplicará un descuento en cada tiquete. Además, se pueden adquirir con Tasa Cero a tres meses.

