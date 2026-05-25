El Camino de Costa Rica entra en lista de mejores lugares para visitar de la revista ‘Time’

El Camino de Costa Rica apareció en la lista 'World’s Greatest Places of 2026' de la revista 'Time'.

El Camino de Costa Rica fue incluido por la revista Time en su lista World’s Greatest Places of 2026, que reúne destinos recomendados para visitar este año. La publicación destacó esta ruta de cerca de 280 kilómetros, que une el Caribe con el Pacífico costarricense.

La travesía se divide en 16 etapas y pasa por ríos, montañas nubosas, bosques lluviosos y comunidades rurales. El recorrido puede completarse de una sola vez o por secciones, según la condición física y el tiempo de cada visitante.

Time resaltó que la experiencia permite conocer una Costa Rica menos visible para el turismo tradicional. El trayecto incluye visitas a familias rurales, pasos por la Reserva Indígena Nairi-Awari con guías cabécares y zonas agrícolas de banano, piña, cacao, café y caña de azúcar.

“La recompensa es el acceso a una faceta de Costa Rica que muchos visitantes desconocen. Los excursionistas viajan a una aldea rural donde una familia los recibe en su hogar; atraviesan la Reserva Indígena Nairi-Awari con un guía local cabécar; y pasan junto a plantaciones en funcionamiento de banano, piña, cacao, café y caña de azúcar”, señala la publicación.

La logística puede gestionarse con operadores especializados, como Urritrek, que ofrecen traslado de equipaje, coordinación con comunidades y acompañamiento durante la caminata. En la ruta también se pueden observar iguanas, tucanes, monos araña y colibríes, según la revista.

Costa Rica aparece en la selección junto con destinos como V&A East Storehouse, en Londres; Surf Abu Dhabi, en Abu Dabi; Netflix House, en Filadelfia; Lime Out St. Thomas, en Lindbergh Bay; y el Gran Museo Egipcio, en El Cairo.