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El Camino de Costa Rica entra en lista de mejores lugares para visitar de la revista ‘Time’

Una caminata de 280 kilómetros entre el Caribe y el Pacífico llevó a El Camino de Costa Rica a destacar en la selección mundial de destinos recomendados por la revista ‘Time’ para 2026

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Por Silvia Ureña Corrales
Camino de Costa Rica
El Camino de Costa Rica apareció en la lista 'World’s Greatest Places of 2026' de la revista 'Time'. (Camino de Costa Rica/Camino de Costa Rica)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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