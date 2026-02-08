Viva

El cambio que Chris Hemsworth dio a su carrera tras conocer su riesgo de padecer alzhéimer

Chris Hemsworth rompe el silencio sobre su riesgo de padecer alzhéimer y admite dudas sobre si el público seguirá creyendo en su faceta de estrella de acción.

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Chris Hemsworth
Hemsworth señaló que temía que su imagen como superhéroe se viera afectada.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Chris HemsworthAlzheimerMarvelThor
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.