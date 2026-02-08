El cambio que Chris Hemsworth dio a su carrera tras conocer su riesgo de padecer alzhéimer

Chris Hemsworth contó que la información sobre su predisposición genética a la enfermedad de Alzhéimer le generó inquietudes sobre su futuro profesional y la percepción del público sobre su trabajo en la industria cinematográfica.

El actor dio a conocer públicamente en 2022 que posee dos copias del gen APOE4, asociado a una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad de Alzhéimer. La revelación se produjo durante un episodio de la serie “Limitless”, según informó Variety.

De acuerdo con la Clínica Cleveland, la enfermedad de Alzhéimer es un trastorno neurodegenerativo incurable que provoca la destrucción progresiva de las células cerebrales. Con el avance de la enfermedad, se presentan pérdidas de funciones como la memoria y el habla.

Dudas sobre la exposición pública

En una entrevista con The Guardian, Hemsworth explicó las preocupaciones que surgieron tras hacer pública esta información. “Me preguntaba si estaba dejando que la gente se involucrara demasiado. ¿Ya no creerán en la estrella de acción ni en el personaje de Marvel? ¿Y quiero que la gente conozca mis miedos e inseguridades hasta este punto?”.

El actor que protogonizó el personaje de Thor en la saga de Marvel señaló que los antecedentes familiares influyeron en su reacción, ya que tanto su abuelo como su padre padecieron la enfermedad. Tras conocer su predisposición genética, afirmó que se volvió más consciente de la fragilidad de su salud y optó por disminuir el ritmo de trabajo

El diagnóstico de su padre también influyó en una selección más cuidadosa de los proyectos en los que participa. Hemsworth indicó que al elegir nuevos roles no se guía exclusivamente por consideraciones económicas.

Aunque decidió hacer ajustes en su carrera, se informó que actualmente mantiene en desarrollo algunos proyectos cinematográficos.