Chris Hemsworth reconoce momentos difíciles en su matrimonio con la actriz y cuenta la clave para superarlos

Chris Hemsworth habló de los retos y aprendizajes de su matrimonio con Elsa Pataky y explicó cómo lograron reforzar su relación tras momentos complejos.

Chris Hemsworth habló de forma abierta sobre los desafíos que enfrentó en su matrimonio con la actriz española Elsa Pataky, con quien cumplió 15 años de casados en diciembre. El actor explicó que la rutina laboral y la crianza de sus hijos pusieron a prueba la relación.

El protagonista de la saga de Marvel indicó que los periodos más complejos surgieron cuando la vida cotidiana giró únicamente en torno al trabajo y la familia. En ese contexto, señaló que el espacio de pareja quedó relegado y la relación pasó a un segundo plano.

Hemsworth expuso el tema durante una participación en el podcast On Purpose, conducido por Jay Shetty. En ese espacio relató que la dinámica diaria los llevó a enfocarse solo en responsabilidades, lo que afectó la conexión entre ambos.

La solución, según el actor, consistió en tomar distancia de la rutina. Él y Pataky buscaron tiempo exclusivo para los dos. Esa decisión permitió reencontrarse como pareja y abrir espacios de diálogo mutuo.

El actor resaltó que la atracción siempre estuvo presente. Sin embargo, afirmó que la base del matrimonio se sostuvo en la amistad y el compañerismo, factores que consideró esenciales para mantener la relación a largo plazo.

Otro elemento clave fue el espíritu aventurero que ambos comparten. Hemsworth señaló que esa afinidad los ayudó a enfrentar las distintas etapas del matrimonio con una actitud positiva.

La pareja tiene tres hijos. Son padres de India, de 13 años, y de los gemelos Sasha y Tristan, de 11 años. El actor australiano tiene 42 años y Pataky 49.

En mayo, en medio de versiones sobre una posible crisis matrimonial, Elsa Pataky explicó a la revista Hello! cómo enfrentaron los momentos difíciles. La actriz afirmó que el matrimonio exige trabajo constante y aprendizaje continuo.

Pataky señaló que las etapas complejas fortalecieron la relación. Según explicó, ambos procuraron crecer juntos y mantener intereses comunes para no perder el rumbo compartido.

La actriz añadió que el disfrute de los pequeños momentos resultó fundamental. También destacó la importancia de adaptarse a los cambios que pueden distanciar temporalmente a la pareja.

Al referirse a lo que más admira de su esposo, Pataky mencionó su sentido del humor. Indicó que esa cualidad ayudó a aliviar tensiones en situaciones complicadas.

