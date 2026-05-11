Viva

El auto futurista de Ford que tenía cocina, living y 12 faros: así era el increíble Aurora de 1964

El prototipo Aurora buscó transformar los viajes familiares con tecnología inédita, espacios independientes y soluciones futuristas

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Ford creó en 1964 un concept car con horno, televisión, navegación y luces adaptativas que anticiparon tecnologías modernas.
Ford creó en 1964 un concept car con horno, televisión, navegación y luces adaptativas que anticiparon tecnologías modernas. (Ford/Ford)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaAutosAutomóvilFord
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.