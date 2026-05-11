El auto futurista de Ford que tenía cocina, living y 12 faros: así era el increíble Aurora de 1964

Ford creó en 1964 un concept car con horno, televisión, navegación y luces adaptativas que anticiparon tecnologías modernas.

En plena expansión de los viajes por carretera en Estados Unidos, Ford presentó en 1964 uno de los prototipos más ambiciosos de la industria automotriz. El modelo Aurora no solo buscó mejorar la comodidad de los pasajeros. También intentó reinventar por completo la experiencia de viajar en automóvil.

La marca desarrolló el proyecto en una época en la que los llamados concept cars funcionaban como verdaderos laboratorios de innovación. Durante los años 50 y 60, los fabricantes exploraron ideas futuristas sin demasiadas restricciones técnicas ni comerciales.

Ford definió al Aurora como un “laboratorio rodante”. Durante más de un año, ingenieros y diseñadores trabajaron en soluciones para problemas asociados a los viajes largos. Entre ellos figuraban la visibilidad, la fatiga al volante, la ventilación y el entretenimiento de los pasajeros.

El resultado fue un vehículo con más de 20 innovaciones inéditas para la época.

El llamativo sistema de 12 faros

Uno de los elementos más impactantes del automóvil apareció en el frente del automóvil. El modelo incorporó 12 faros distintos.

Seis operaban como luces bajas. Todos podían funcionar como luces altas. Además, el sistema permitía orientar el haz hacia los laterales del camino para mejorar la visibilidad nocturna.

La propuesta anticipó tecnologías que décadas después llegaron a los automóviles modernos, como los sistemas de iluminación adaptativa.

El exterior también integró molduras electroluminiscentes. Ford buscó reemplazar las tradicionales luces incandescentes con esta tecnología. El vehículo además sumó múltiples indicadores de giro y un techo capaz de modificar la entrada de luz.

Ese techo utilizó capas de material polarizado. Mediante un comando, los ocupantes podían transformar la superficie de opaca a translúcida.

Un interior pensado como una sala de estar

El mayor salto conceptual del Aurora apareció dentro del automóvil.

Ford dividió el habitáculo en tres áreas independientes. El diseño incluyó una cabina de conducción, un salón para adultos y una sección trasera exclusiva para niños.

El conductor utilizaba una especie de puesto de mando futurista. El vehículo integró un volante tipo yugo y sistemas que hoy son habituales, como control de crucero y un asistente básico de conducción.

Detrás del área principal de manejo, el habitáculo adoptó la lógica de un living. El espacio incorporó un sofá curvo, una butaca giratoria y varios elementos poco comunes incluso en la actualidad.

Entre el equipamiento figuraron un dispositivo que funcionaba como horno y refrigerador, radios independientes, televisión y compartimentos de almacenamiento.

Un espacio exclusivo para niños

La zona posterior del carro estuvo destinada a los niños.

El espacio incluyó asientos enfrentados, área de juegos y un sistema independiente de climatización. Ford también colocó una partición para aislar el ruido del resto de pasajeros.

El concepto buscó convertir los largos trayectos en una experiencia más cómoda y entretenida para toda la familia.

Navegación y asistencia décadas antes de tiempo

El Aurora también incorporó tecnologías que anticiparon tendencias actuales de la industria automotriz.

El modelo integró un sistema de navegación analógico basado en mapas móviles que se desplazaban según el movimiento del automóvil. Además, sumó un asistente que informaba sobre las condiciones de circulación en carretera.

Aunque estos desarrollos eran rudimentarios, hoy se consideran precursores de los modernos sistemas de navegación y asistencia a la conducción.

El impacto del Ford Aurora en 1964

Cuando Ford lo exhibió en la Feria Mundial de Nueva York de 1964, el prototipo captó de inmediato la atención del público.

Sin embargo, gran parte de sus innovaciones resultaron demasiado complejas o costosas para la producción masiva. Muchas ideas quedaron solo como ejercicios experimentales.

A pesar de eso, varias tecnologías terminaron integrándose con el paso de los años en los automóviles de serie. Entre ellas destacaron los sistemas avanzados de iluminación, la navegación a bordo y distintos elementos de confort.

Más de seis décadas después, el Aurora continúa como símbolo de una etapa en la que la industria automotriz imaginó el futuro sin límites.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.