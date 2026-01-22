Viva

El ‘Antidebate’ de Teletica empezó con una discusión polémica e inesperada: vea el momento

Álvaro Ramos, Claudia Dobles, Juan Carlos Hidalgo y Ariel Robles son los participantes del espacio

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Antidebate TD Más
TD Más realizará un "antidebate" este miércoles 21 de enero con cuatro candidatos a la presidencia. (TD Más/TD Más)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
El Antidebateantidebatetdmas
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.