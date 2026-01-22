El ‘Antidebate’ de Teletica empezó con una discusión polémica e inesperada: vea el momento

TD Más realizará un "antidebate" este miércoles 21 de enero con cuatro candidatos a la presidencia.

El Antidebate de Teletica arrancó este miércoles 21 de enero a las 8 p. m. y lo hizo con un tema más que controversial e inusual que fue discutido entre los candidatos presidenciales Álvaro Ramos, Claudia Dobles, Juan Carlos Hidalgo y Ariel Robles.

Robles, del Frente Amplio, fue el encargado de leer a sus contrincantes la primera pregunta de la discusión, y él mismo lo advirtió: “Empezó polémico esto”.

Posteriormente, leyó en voz alta: “¿Qué llegará primero la 32 de la Liga o la 41 de Saprissa?”.

Esto abrió la caja de Pandora de las confesiones, pues cada candidato reveló con qué equipo simpatiza y las razones detrás. Robles, Hidalgo (Unidad Social Cristiana) y Ramos (Liberación Nacional) se declararon saprissistas, además de afirmar que los morados verán primero un título antes que los rojinegros.

Por su parte, Dobles fue la única liguista en el espacio y aseguró que su apoyo es por afinidad con su hijo.

Finalmente, Hidalgo recordó, a tono de broma que, aunque el espíritu no es declarar ganadores, los saprissistas se impusieron el debate por mayoría. “Pero la Liga es campeón”, concluyó Dobles.