El ‘alboroto’ que causó Mauricio Hoffmann antes del concierto de Chayanne

El concierto de Chayanne en Costa Rica, realizado el viernes 22 de mayo, desató emociones que llevaron al límite a sus fans. El artista, entregado, sensual, divertido y profesional, conquistó una vez más a sus seguidores ticos, reafirmando esa relación intensa que vive con nuestro país desde sus primeros pasos en la música. Sin embargo, antes de que el boricua saliera a escena, hubo alguien que estuvo a punto de robarle el show: Mauricio Hoffmann.

Así quedó evidenciado en un video que circuló en redes sociales, en el cual se ve al presentador de De boca en boca llegando al espectáculo, al que fue invitado especial del cantante puertorriqueño. Lo que sucedió fue que, al arribar, Hoffmann fue abordado por un grupo de seguidoras que se acercaron a saludarlo y a sacarse fotos con él.

En el clip también se ve a Majo Ulate, su novia, viendo la situación desde lejos y dejando a su pareja atender a las fans. También se escucha decir a una de las guardas de seguridad: “Se me llenó el chante”, en alusión al alboroto que se hizo con la cantidad de personas que se juntaron para saludar a la figura de Teletica.