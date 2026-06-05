Editoriales, librerías, comerciantes y autores tendrán espacios para exhibir y vender sus libros: entérese de cómo participar

La Fiesta de la Lectura Costa Rica se renueva en 2026 con un nuevo formato que reorganiza el encuentro en tres grandes muestras: comercial, autoral e institucional.

La Fiesta de la Lectura Costa Rica entra en una nueva etapa y se prepara para volver en 2026 con cambios de fondo y de forma, en un intento por renovar su vínculo con el sector editorial y con el público lector.

En su quinta edición este encuentro, impulsado por el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), deja atrás el modelo tradicional por categorías y reorganiza su oferta en tres grandes muestras: comercial, autoral e institucional. Con este ajuste, la organización busca una curaduría más clara y representativa de la diversidad de proyectos que hoy se mueven alrededor del libro y la lectura en el país.

La convocatoria está abierta del 29 de mayo al 19 de junio y se dirige a propuestas interesadas en integrarse a las muestras comercial y autoral. Las bases de participación están disponibles en el sitio web www.mcj.go.cr/cpac, donde se detalla el proceso de postulación, completamente gratuito, así como la asignación de espacios físicos para las iniciativas seleccionadas, que representan una vitrina para editoriales, librerías y autores que buscan acercarse al público de manera presencial.

“Esta renovación busca convertir este encuentro en una plataforma más sólida, participativa y sostenible, capaz de visibilizar el talento nacional, fortalecer la economía cultural y generar nuevas oportunidades para quienes forman parte de la cadena de valor del libro”, destacó Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud.

La quinta edición de la Fiesta de la Lectura Costa Rica busca fortalecer su vínculo con el sector editorial y el público lector. (MCJ)

La actualización no se limita a la forma del evento. La organización también revisó el proceso de selección de propuestas a partir de la experiencia de ediciones anteriores.

Según explica la organización, se incorporaron ajustes en los criterios y metodologías de evaluación, luego de recoger la retroalimentación de participantes, postulantes y comités seleccionadores, con la intención de construir una experiencia más inclusiva y alineada con las necesidades actuales del sector.

Uno de los elementos que marcará la próxima edición será la presencia de Qatar como país invitado. Esta selección abre una puerta a nuevos referentes literarios, proponiendo un intercambio cultural que va más allá de las fronteras nacionales, al tiempo que coloca al evento como un espacio de diálogo entre distintas tradiciones de lectura.

La actividad se celebrará del 11 al 13 de setiembre en la Antigua Aduana, en San José. Desde ahí, según la organización, el proyecto pretende fomentar el hábito lector, dinamizar la economía del libro y propiciar el encuentro entre autores, editoriales y audiencias.