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Editoriales, librerías, comerciantes y autores tendrán espacios para exhibir y vender sus libros: entérese de cómo participar

La convocatoria está abierta del 29 de mayo al 19 de junio y se dirige a propuestas interesadas en integrarse a las muestras comercial y autoral

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Por Fátima Jiménez
Festival de la lectura
La Fiesta de la Lectura Costa Rica se renueva en 2026 con un nuevo formato que reorganiza el encuentro en tres grandes muestras: comercial, autoral e institucional. (MCJ)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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