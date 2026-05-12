Editorial histórica de ‘Mafalda’ cierra en Argentina tras salida de obra de Quino

Ediciones de la Flor cerrará tras casi 60 años de historia. La pérdida de la obra de Quino aceleró la decisión de su directora.

La emblemática editorial argentina Ediciones de la Flor anunció el cierre de sus operaciones luego de casi seis décadas de actividad. La decisión surgió después de que los herederos de Quino trasladaran toda la obra del creador de Mafalda al sello Sudamericana, perteneciente al grupo Penguin Random House.

Mafalda era uno de los títulos de venta continua más importantes para la editorial independiente.

Ediciones de la Flor nació en 1966. Sus fundadores fueron Daniel Divinsky y Ana María Kuki Miller. En el lanzamiento también participaron el editor Jorge Álvarez y el abogado Oscar Finkelberg, conocido en Argentina como el “abogado de los escritores”.

Durante la dictadura militar argentina, Finkelberg ayudó a conseguir la liberación de Divinsky y Miller luego de más de 100 días de prisión.

La pareja se divorció en 2009. Divinsky salió de la editorial en 2015. Desde entonces, Miller quedó al frente de la dirección editorial.

En declaraciones al diario La Nación de Argentina, Miller explicó que la empresa no estaba en venta. Indicó que decidió cerrar porque consideró que tanto su ciclo personal como el de la editorial llegaron a su final.

La editora afirmó que el cambio en la industria también influyó en la decisión.

Hasta finales de este año, la empresa mantendrá operaciones con cinco empleados. Además, desde hace un año no imprime nuevos ejemplares.

Miller describió la salida de la obra de Quino como un golpe emocional. Señaló que Ediciones de la Flor y el caricaturista mantenían una relación inseparable dentro del mercado editorial argentino.

También comentó que no tiene sucesores para continuar con el proyecto editorial. Añadió que, a sus 82 años, no contempla iniciar una nueva empresa desde cero.

El cierre de la editorial también respondió a otros factores. Entre ellos destacó la caída en el consumo, el aumento de costos y las transformaciones en la manera de editar libros.

La editorial también publicó en español en Argentina la primera novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, en coedición con Lumen.

Además, integró a su catálogo obras de Roberto Fontanarrosa, Griselda Gambaro, John Berger y Rodolfo Walsh.

En un comunicado de despedida, la editorial afirmó que publicar libros en Argentina siempre representó una carrera de obstáculos. También señaló que la tecnología y la situación económica impusieron desafíos distintos para una empresa que mantuvo la independencia como eje principal.

La empresa añadió que esta será su última feria y su último año de actividad. También indicó que su legado continuará en nuevas editoriales impulsadas por jóvenes lectores que crecieron con sus publicaciones.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.