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Editorial histórica de ‘Mafalda’ cierra en Argentina tras salida de obra de Quino

La salida de “Mafalda” del catálogo marcó el final de una de las editoriales independientes más influyentes de Argentina

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Por La Nación / Argentina / GDA
Ediciones de la Flor cerrará tras casi 60 años de historia. La pérdida de la obra de Quino aceleró la decisión de su directora.
Ediciones de la Flor cerrará tras casi 60 años de historia. La pérdida de la obra de Quino aceleró la decisión de su directora. (Quino/Quino)







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