Edgar Silva revela si estará en la nueva temporada de ‘Mira quién baila’ de Teletica

El querido presentador liberiano Edgar Silva aclaró si participará en la nueva temporada de Mira quién baila , programa de Teletica, y explicó las razones que motivan su decisión.

Todo ocurrió en una historia de Instagram publicada por María Fernanda León, presentadora de De boca en boca, quien se encontró con Silva en Nicoya, Guanacaste.

Durante la interacción, León se acercó a Silva y le dijo: “Era a usted a quien tenía que encontrarme. Me hace mucha falta”. Él le respondió que también la extrañaba.

Édgar Silva descartó la idea de sumarse al programa 'Mira quién baila', alegando que requiere mucho esfuerzo y que prefiere seguir como presentador. (Lilly Arce)

Entonces, León le propuso: “Un día vamos a bailar... ‘se baila sobaqueao’”. Luego, Silva le preguntó si le han propuesto participar en Mira quién baila.

Ella lo negó con humor: “Seguro dicen que tengo dos pies izquierdos”.

Acto seguido, la presentadora le devolvió la pregunta, a la cual Silva contestó entre risas: “No, no. No bailaría. Es mucho brete y me pagan mejor presentando”.

Las bromas continuaron y León le pidió que la llevara de presentadora.

La nueva temporada del programa de Teletica ha generado especulación sobre los posibles participantes; sin embargo, la televisora no ha confirmado aún quiénes integrarán el elenco.