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Este es el papel que ‘La Roca’ todavía no puede aceptar haber perdido ante Tom Cruise

Dwayne Johnson confesó cuál fue el papel que marcó su carrera y que terminó en manos de Tom Cruise

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Por O Globo / Brasil / GDA
'La Roca' habló sobre el papel de Jack Reacher que no obtuvo. La elección de Tom Cruise generó cuestionamientos entre fans y el propio autor.
'La Roca' habló sobre el papel de Jack Reacher que no obtuvo. La elección de Tom Cruise generó cuestionamientos entre fans y el propio autor. (Archivo/Archivo)







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