Este es el papel que ‘La Roca’ todavía no puede aceptar haber perdido ante Tom Cruise

'La Roca' habló sobre el papel de Jack Reacher que no obtuvo. La elección de Tom Cruise generó cuestionamientos entre fans y el propio autor.

El actor Dwayne Johnson, conocido como La Roca, aún recuerda un papel que no logró obtener en Hollywood. Se trata de Jack Reacher, personaje que finalmente interpretó Tom Cruise en el cine, decisión que también provocó críticas entre seguidores de la saga literaria.

Johnson reveló en un video publicado en Instagram que ese fue un rol que deseaba interpretar. Indicó que, aunque entiende la dinámica de la industria, ese caso le generó una interrogante personal sobre por qué no fue elegido.

El personaje de Jack Reacher, creado por Lee Child, posee características físicas muy definidas. En los libros se describe como un hombre alto, de gran complexión y con una estatura cercana a 1,95 metros. Estas condiciones coincidían en gran medida con el físico de Johnson.

El actor explicó que en Hollywood los intérpretes suelen encasillarse según rasgos, como tamaño o apariencia. Señaló que, en su caso, muchos de sus papeles fueron creados o adaptados para él, con una excepción clara: Reacher.

La elección de Tom Cruise, quien mide cerca de 1,70 m, generó cuestionamientos entre lectores de la saga. Parte del público consideró que no coincidía con la descripción original del personaje.

El propio autor de los libros también expresó dudas sobre esa decisión. Consideró poco creíble que el personaje, tal como fue representado en pantalla, mantuviera ciertas características atribuidas en la historia original.

Johnson relató que personas cercanas le hicieron creer que tenía opciones, lo que fortaleció su expectativa.

Tras esa oportunidad fallida, surgió la posibilidad de desarrollar un personaje propio. Así nació Luke Hobbs, figura clave en la franquicia Rápidos y furiosos.

Actualmente, Johnson figura entre las principales estrellas de Hollywood. Se prepara para interpretar a Maui en la versión live-action de Moana, cuyo estreno está previsto para el 9 de julio.

Por su parte, el personaje de Jack Reacher encontró una nueva etapa en televisión. Desde 2022, el actor Alan Ritchson asumió el rol en la serie Reacher, producción que ya alcanza su tercera temporada.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.