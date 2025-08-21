Dónde ver la película de ‘Paw Patrol’: la patrulla canina llegó a una de las principales plataformas de streaming

Netflix sumó a su catálogo la cinta animada de Paw Patrol, la serie original y un especial navideño estrenado en 2024.

La popular película infantil Paw Patrol: la película llegó este miércoles a Netflix, una de las plataformas de streaming más utilizadas del mundo. La producción se unió al catálogo que ya incluye la serie animada original y el especial navideño Paw Patrol: chimenea festiva.

Este contenido representa una opción atractiva para padres y madres que buscan cómo entretener a los más pequeños en casa.

La película, estrenada en 2021, significó el debut en cines de la franquicia canadiense creada por Keith Chapman y producida por Spin Master Entertainment. La dirección estuvo a cargo de Cal Brunker. El largometraje se planeó como la primera parte de una saga cinematográfica.

La historia presenta a Ryder y su equipo de cachorros en una nueva aventura en Ciudad Aventura, donde deben enfrentarse al alcalde Humdinger, cuyo comportamiento amenaza con convertir la metrópolis en un caos.

Para enfrentarlo, los personajes desarrollan nuevas estrategias, y se incorpora Liberty, una nueva cachorrita al equipo.

El filme destacó por su humor y el mensaje de unión del grupo. Su rendimiento en taquilla llevó a la rápida confirmación de una secuela.

En 2023, se estrenó Paw Patrol: The Mighty Movie, que se conoció en algunos países como Paw Patrol: La súper película. En esta segunda entrega, los cachorros adquirieron superpoderes tras la caída de un meteorito en Ciudad Aventura. Esta fórmula renovó el interés de la audiencia infantil por la saga.

Además de la película y su secuela, Netflix también ofrece un especial navideño de media hora estrenado en 2024, titulado Paw Patrol: chimenea festiva, que amplía las opciones disponibles para disfrutar en familia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.