Dónde ver la película de ‘Paw Patrol’: la patrulla canina llegó a una de las principales plataformas de streaming

Netflix sumó a su catálogo la cinta animada de Paw Patrol, la serie original y un especial navideño estrenado en 2024

Por El País / GDA / Uruguay
Netflix sumó a su catálogo la cinta animada de Paw Patrol, la serie original y un especial navideño estrenado en 2024.
Netflix sumó a su catálogo la cinta animada de Paw Patrol, la serie original y un especial navideño estrenado en 2024. (Netflix/Cortesía)







