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Donde nace la magia: Así es un día en la intimidad de la Orquesta Sinfónica Nacional

Más allá de la etiqueta, la genialidad permanece. Acompañe a 70 músicos y su director en un ensayo íntimo donde el dramatismo y la magia se viven a flor de piel. Bienvenidos al corazón de la agrupación.

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Por Fiorella Montoya
25/05/2026, San José, Moravia, fotografías de la Orquesta Sinfónica Nacional y entrevista con el músico nacional Christopher Esteban Alfaro y el director invitado Luis Castillo Briceño.
Un total de 70 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional ensayan previo a dos presentaciones en el Teatro Nacional. (José Cordero)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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