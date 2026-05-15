Hace 50 años: Jóvenes solistas se presentarán en el Teatro Nacional

Rafael González y Marina Jaén ejecutarán el primer movimiento del concierto, en re menor para dos violines.

Jóvenes acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional se presentarán en el Teatro Nacional el 16 de mayo.

Entre ellos se encuentran los estudiantes de violín Rafael González Arias y Marina Jaén Rojas, considerados dentro de las promesas con que cuenta la orquesta.

Ellos se iniciaron en 1972, cuando se creó el Programa Juvenil, y son alumnos del profesor José Antonio Chaín, violín principal de la sección de violines segundos en la orquesta. Han recibido muchos aplausos a su esfuerzo perseverante en numerosos recitales estudiantiles que mes a mes se llevan a cabo.

Es la primera vez que tocarán junto con la orquesta, producto del mencionado concurso.

También participará por primera vez Luis Diego Herra Rodríguez, estudiante de la cátedra de composición y dirección de orquesta, esta última en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, con el maestro Agustín Culliel.

Herra estrenará su batuta con su obra “Preludio para orquesta”. Es egresado del Conservatorio Castella, donde en 1969 se graduó de bachiller.

Por su parte, Mario Alberto Solera Salas, se presentará con su guitarra. Inició sus estudios con el profesor Carlos Soto en 1974, quien ahora goza de una beca en España para especialización de su instrumento y como cantante.

También tocará su guitarra Giovanni Antonio Rodríguez, quien cursa el décimo año en el Castella. Él inició sus estudios a los 7 años, con la profesora María Luisa Anido, y los siguió con Carlos Soto, Valentín Bielsa y Juan Enrique Retzer.

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