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Djenane Villanueva da sorpresivo mensaje tras ser despedida de Repretel: esto fue lo que dijo

La reconocida periodista tiene una carrera con casi 40 años de experiencia

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Por Fiorella Montoya
Djenane Villanueva
Djenane Villanueva sorprendió con mensaje a sus seguidores. (Instagram)







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Djenane Villanueva
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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