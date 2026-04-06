Djenane Villanueva da sorpresivo mensaje tras ser despedida de Repretel: esto fue lo que dijo

La reconocida periodista Djenane Villanueva lanzó un caluroso mensaje la tarde de este lunes 6 de abril, días después de su salida de Repretel. La comunicadora dio el mensaje desde la avenida Central, rodeada por el bullicio y las personas trabajadoras que día a día pasan sobre este lugar de San José, situación que hizo más especial el momento.

“Me detengo un momento aquí con ustedes en el corazón de la ciudad para decirles algo que no cabe en un set de televisión. A veces los cambios llegan de la forma que menos esperamos, pero sus mensajes los han hecho mucho más livianos”, dijo al inicio de su mensaje.

El propósito principal era agradecer a los televidentes, quienes por casi cuatro décadas han seguido de cerca su trabajo en la televisión nacional e internacional, pues durante mucho tiempo ha sido corresponsal de CNN.

“Han sido y son mi brújula imprescindible, porque marcan el pulso de lo que de verdad importa. Hoy les hablo desde aquí, desde la calle, porque es la base de todo desde mis inicios. El lugar donde la noticia siempre cobra sentido. Hago este paréntesis para darles un gracias enorme y un abrazo colectivo fuerte y cariñoso”, manifestó.

Al final de su intervención, lanzó un guiño a quienes aún desean verla en pantalla. “Como siempre les digo, cuídense mucho, nos estamos viendo. Muchas gracias”, finalizó en el video publicado en sus redes sociales.