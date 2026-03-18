Disney+ en marzo: estrenos clave que impulsan nuevas temporadas y grandes regresos

Disney+ sumó estrenos en marzo con nuevas temporadas, películas familiares y una oferta promocional para atraer suscriptores.

La plataforma Disney+ renovó su catálogo en marzo con una oferta centrada en continuaciones de historias populares y producciones esperadas por la audiencia.}

El servicio incluyó series, películas y contenidos adicionales para distintos públicos.

‘Zootopia 2’ llega al streaming con nueva historia

La película Zootopia 2 se estrenó el 11 de marzo en Disney+. La producción retomó a los personajes Judy Hopps y Nick Wilde.

La trama siguió a los oficiales en un caso ligado a Gary De’Snake, una serpiente que alteró el orden en la ciudad. La cinta mantuvo el enfoque familiar y buscó repetir el impacto de la primera entrega, que logró récords de taquilla.

‘Daredevil: Born Again’ estrena segunda temporada

El contenido de superhéroes sumó nuevos capítulos con la segunda temporada de Daredevil: Born Again. El estreno se programó para el 24 de marzo.

La historia continuó con el justiciero en Nueva York. La temporada incorporó el regreso del personaje Jessica Jones, interpretado por Krysten Ritter.

‘Outlander’ presenta su temporada final

La serie Outlander cerró su historia con la octava temporada, disponible desde el 7 de marzo.

El desenlace incluyó conflictos en Fraser’s Ridge, secretos familiares y advertencias sobre el futuro. La producción se basó en las novelas de Diana Gabaldon y acumuló más de una década en pantalla.

‘Percy Jackson’ continúa con nueva aventura

La serie Percy Jackson y los dioses del Olimpo lanzó su segunda temporada basada en el libro El mar de los monstruos.

La historia siguió a Percy en una misión para salvar el Campamento Mestizo. El personaje buscó el Vellocino de oro y a su amigo Grover. La temporada incluyó 8 episodios disponibles en la plataforma.

Otros estrenos y contenidos disponibles

Disney+ añadió más títulos durante marzo:

O11CE: Nueva Generación : estreno el 18 de marzo

: estreno el 18 de marzo Paradise , temporada 2 : episodios cada lunes hasta el 30 de marzo

: episodios cada lunes hasta el 30 de marzo Belleza Perfecta : disponible en el catálogo

: disponible en el catálogo Grey’s Anatomy , temporada 21 : 18 episodios disponibles

: 18 episodios disponibles High Potential, temporada 2: 12 episodios disponibles

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.