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Disney+ en marzo: estrenos clave que impulsan nuevas temporadas y grandes regresos

La plataforma refuerza su catálogo con secuelas, finales de series y producciones esperadas por fanáticos durante marzo

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Por El Universal / México / GDA
El servicio de streaming limita su calidad visual en Europa luego de un fallo judicial por infracción de patentes relacionadas con tecnología HDR.
Disney+ sumó estrenos en marzo con nuevas temporadas, películas familiares y una oferta promocional para atraer suscriptores. (DISNEY/DISNEY)







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