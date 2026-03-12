Disney+ lanza videos verticales para descubrir series y películas desde el celular

Disney+ suma un feed de videos verticales llamado “verts”. El formato busca mejorar el descubrimiento de contenido dentro de la app móvil.

Disney+ incorporó un nuevo formato de videos verticales que permite a los suscriptores descubrir contenido dentro de la plataforma de streaming. La función se diseñó para adaptarse al uso de dispositivos móviles.

Los videos aparecen en un nuevo feed dentro de la aplicación móvil. El usuario puede navegar por escenas y momentos de películas o series disponibles en el catálogo. El sistema funciona de forma similar al desplazamiento utilizado en TikTok o en los reels de Instagram.

Este formato busca facilitar que los suscriptores encuentren rápidamente el contenido que desean ver. La compañía indicó que la herramienta lleva las historias de Disney a un formato moderno y atractivo que se ajusta a la manera en que los usuarios consumen videos en el teléfono.

La función recibe el nombre de “verts”. Estos videos se diseñaron para aumentar la participación de los suscriptores dentro de la plataforma.

El sistema incluye además un algoritmo de recomendaciones. Este mecanismo muestra contenido que la plataforma considera relevante y personalizado para cada usuario.

Disney+ también planea utilizar los verts para dar visibilidad a su catálogo. La compañía adelantó que este espacio podría incluir contenido creado por distintos creadores.

El proyecto se mencionó en enero durante el CES de Las Vegas, en Estados Unidos. En ese evento, la vicepresidenta ejecutiva de Gestión de Producto para Disney Entertainment y ESPN, Erin Teague, explicó que los videos verticales se integrarían de forma natural en los hábitos de consumo de los usuarios.

La ejecutiva también señaló que el formato ya se había probado antes en la aplicación de ESPN, otra de las plataformas vinculadas a Disney.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.