Tecnología

Disney+ reduce la calidad máxima de imagen tras un conflicto por patentes

Una orden judicial en Alemania provocó que Disney+ eliminara tecnologías avanzadas de imagen

EscucharEscuchar
Por Europa Press
El servicio de streaming limita su calidad visual en Europa luego de un fallo judicial por infracción de patentes relacionadas con tecnología HDR.
El servicio de streaming limita su calidad visual en Europa luego de un fallo judicial por infracción de patentes relacionadas con tecnología HDR. (DISNEY/DISNEY)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaDisneyStreamingDisney +
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.