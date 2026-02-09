Disney+ reduce la calidad máxima de imagen tras un conflicto por patentes

El servicio de streaming limita su calidad visual en Europa luego de un fallo judicial por infracción de patentes relacionadas con tecnología HDR.

El catálogo audiovisual de Disney+ pierde una de sus principales mejoras visuales en varios países europeos. La plataforma retiró la tecnología Dolby Vision y HDR10+ luego de una disputa judicial por infracción de patentes, una decisión que afecta a todos los suscriptores, incluso a quienes pagan el plan Premium.

La medida inició en Alemania a finales del año pasado. En ese país, los usuarios dejaron de acceder a los estándares avanzados de alto rango dinámico que mejoran el contraste, la profundidad y el nivel de detalle de las imágenes. El cambio se aplicó sin distinción entre niveles de suscripción.

El origen del ajuste se relaciona con una disputa legal entre Disney e InterDigital, empresa estadounidense especializada en tecnologías de transmisión. En enero, el medio alemán Heise informó que el Tribunal Regional de Múnich concedió a InterDigital una orden judicial contra Disney por la infracción de una patente vinculada con la transmisión de contenido de video mediante tecnología HDR.

Como resultado de esa resolución, Disney eliminó de su servicio las tecnologías Dolby Vision y HDR10+ en Alemania. Los usuarios solo pudieron acceder desde entonces a formatos más limitados, pese a contar con planes de mayor costo.

Durante febrero, la decisión se extendió a otros países europeos, según reportes del sitio especializado Flatpanelshd. En esos mercados, incluso los clientes del plan Premium ahora tienen como tope una calidad de 4K UHD con HDR y HDR10, sin acceso a Dolby Vision.

La plataforma no detalló públicamente cuándo o si restablecerá estas tecnologías en los territorios afectados. Por ahora, la reducción en la calidad máxima de imagen se mantiene como una consecuencia directa del litigio por patentes en Europa.

