Viva

Disney descartó a Ariana Grande como Rapunzel por su edad en versión live action de ‘Enredados’

La cantante de 32 años fue considerada brevemente para el rol de la princesa, pero Disney la habría descartado por no cumplir con el rango de edad del personaje

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Disney no eligió a Ariana Grande como Rapunzel en ‘Enredados’ por tener 32 años, según reportes de una fuente con vínculos en la industria.
Disney no eligió a Ariana Grande como Rapunzel en ‘Enredados’ por tener 32 años, según reportes de una fuente con vínculos en la industria. (Disney/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaAriana GrandeDisneyEnredados
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.