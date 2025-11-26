Disney descartó a Ariana Grande como Rapunzel por su edad en versión live action de ‘Enredados’

Disney no eligió a Ariana Grande como Rapunzel en ‘Enredados’ por tener 32 años, según reportes de una fuente con vínculos en la industria.

Los ejecutivos de Disney descartaron a Ariana Grande como posible protagonista en la versión live action de la película animada Enredados, estrenada en 2010.

De acuerdo con reportes, la decisión obedeció a que la intérprete no se ajusta al perfil etario de la protagonista, Rapunzel, quien tendría alrededor de 18 años en la historia original.

Según el medio especializado Fandom Wire, la información trascendió a través de la cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), identificada como My Time To Shine H, administrada por una persona con supuestas fuentes cercanas a la industria cinematográfica de Hollywood.

El perfil aseguró que la cantante, quien tiene 32 años y protagoniza actualmente las películas Wicked (2024) y Wicked: Parte II (2025), fue considerada brevemente para encarnar a la princesa de cabello largo, sin embargo, Disney la consideró “muy vieja” para el rol. Ni la empresa ni la artista han confirmado o comentado esta versión.

El proyecto de acción real de Enredados se encuentra en desarrollo, pero no se ha anunciado una fecha de estreno oficial ni el elenco que formará parte de la producción.

La prensa internacional ha señalado que otras figuras como la cantante Sabrina Carpenter y la modelo Bella Hadid habrían realizado audiciones para el papel, pero también fueron descartadas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.