Directora revela el acoso que Salma Hayek vivió durante el rodaje de ‘Frida’

Han transcurrido más de 20 años desde el estreno del filme Frida en los cines. Sin embargo, es hasta ahora que su directora, Julie Taymor, rompió el silencio sobre lo ocurrido detrás de cámaras, revelando el acoso que sufrió la actriz Salma Hayek por parte del productor Harvey Weinstein.

Durante una visita reciente a México, Taymor respaldó públicamente a la actriz mexicana. Incluso afirmó que vivió una situación similar mientras trabajaban juntas en la película.

LEA MÁS: Siete actrices de Hollywood que sufrieron al filmar escenas íntimas en el cine: ‘Fue mortificante’

“Nosotros no sabíamos lo que le estaba pasando a Salma. Yo sabía un poco, porque pasé por lo que ella pasó”, dijo en entrevista con el programa Ventaneando.

La cineasta explicó que, aunque no era el tipo de mujer al que el productor solía acercarse, presenció parte del comportamiento que Weinstein ejercía.

“Salma pasó por muchísimo con él. Sí, lo vi un poco, pero queríamos hacer la película. Ella quería hacer la película. Yo fui su confidente”.

Julie Taymor rompió el silencio sobre los abusos que sufrió Salma Hayek durante el rodaje de Frida. (Charles Sykes)

La relación profesional entre Hayek y Taymor comenzó cuando invitaron a la cineasta a dirigir la cinta. En su primer encuentro, Taymor quedó impresionada por la inteligencia y determinación de la mexicana, quien llevaba años luchando por llevar la historia de Frida Kahlo al cine. También percibió que en la industria muchos aún la veían como un símbolo sexual.

“Ella era tan inteligente, y había sido tratada como... ya sabe, una mujer hermosa y sexy. Como un objeto”, agregó.

LEA MÁS: Donald Trump habría cortejado a Salma Hayek, pero ella lo rechazó

En 2017, durante el auge del movimiento #MeToo, Hayek relató en un ensayo publicado por The New York Times los episodios de acoso y presión que enfrentó. Describió desde exigencias para rodar escenas íntimas no acordadas hasta amenazas de cancelar el proyecto si no accedía a las condiciones del productor.

El texto, titulado Harvey Weinstein is My Monster Too (Harvey Weinstein también es mi monstruo), se convirtió en una denuncia emblemática contra el productor, acusado por más de 80 mujeres.