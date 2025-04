De Margot Robbie a Jennifer Lawrence: siete actrices que sufrieron al filmar escenas íntimas en el cine

Para muchas actrices de Hollywood , grabar una escena romántica se convierte en uno de los momentos más difíciles de su trabajo. Desnudarse frente a cámaras, simular besos apasionados o fingir intimidad genera tensión en el set y obliga a exigencias técnicas y emocionales. A veces, el maquillaje revela más de lo necesario, el vestuario falla o hay demasiadas personas observando. Todo eso convierte la grabación en una pesadilla.

Después de filmar Mujer bonita, Julia Roberts evitó escenas que implicaran desnudos o contenido sexual explícito. En How to Get Away with Murder, Viola Davis vivió una situación parecida: durante una escena de pasión, terminó golpeada contra una pared y sufrió una lesión en la espalda.

Otras siete actrices revelaron el malestar que sintieron al grabar secuencias íntimas. Algunas incluso desearon borrar esas tomas de su carrera.

Salma Hayek

Interpretar a Frida Kahlo fue un sueño para Salma Hayek. Sin embargo, una escena la marcó profundamente. En 2017, confesó que Harvey Weinstein, productor del filme, la acosó durante el rodaje. Al rechazar sus insinuaciones, él exigió que apareciera completamente desnuda en una escena con otra mujer. Si no lo hacía, cancelaría el proyecto.

Hayek accedió, pero sufrió una crisis nerviosa. “Mi cuerpo empezó a temblar sin control, me faltaba el aire y empecé a llorar sin parar”, dijo. Años después, Weinstein fue condenado a 23 años de prisión por delitos sexuales. La actriz fue nominada a varios premios por su interpretación.

Salma Hayek fue obligada por Harvey Weinstein a grabar una escena de desnudo en 'Frida', bajo la amenaza de cancelar la película si se negaba.

Jennifer Lawrence

La primera escena íntima de Jennifer Lawrence ocurrió en Pasajeros, junto a Chris Pratt. El actor estaba casado con Anna Faris y esa situación incomodó a Lawrence. “Iba a ser la primera vez que besaba a un hombre casado, y la culpa es la peor sensación en el estómago”, declaró. Cuando Pratt y Faris anunciaron su separación, surgieron rumores, pero Faris negó cualquier responsabilidad de Lawrence en sus memorias Unqualified. “Jennifer se disculpó aunque no tenía por qué”, escribió.

Jennifer Lawrence tuvo su primera escena íntima en 'Pasajeros' y se sintió culpable por besar a Chris Pratt, quien en ese momento estaba casado. DISCINE PARA LN (1)

Margot Robbie

En El lobo de Wall Street, Margot Robbie interpretó a Naomi Lapaglia. Aunque filmó varias escenas eróticas con Leonardo DiCaprio, hubo una toma que la marcó: la que realizó sobre montones de dinero falso.

“Me hice un millón de cortes en la espalda. Es como si te azotaran un millón de veces”, recordó. Luego advirtió: “No es tan glamoroso como parece. Si alguien planea tener sexo sobre dinero, que no lo haga”.

Margot Robbie sufrió cortes en la espalda al filmar una escena sexual sobre fajos de dinero falso en 'El lobo de Wall Street'. (MICHAEL TRAN/AFP)

Sharon Stone

La escena más recordada de Bajos instintos muestra a Sharon Stone cruzando las piernas sin ropa interior frente al detective que interpreta Michael Douglas. Aunque ese momento definió su carrera, la actriz reveló que fue engañada por el director Paul Verhoeven. Él le pidió quitarse la prenda íntima porque reflejaba la luz, y le aseguró que nada se vería en cámara. No fue así.

En el estreno, Stone vio que su entrepierna quedó expuesta y reaccionó con furia. Abofeteó al director y llamó a su abogado. Este episodio la perjudicó años después. Durante la disputa por la custodia de su hijo Roan, un juez la cuestionó por ese tipo de escenas. “Fue un abuso del sistema. Perdí la custodia por un posible fotograma de desnudez”, dijo a The New Yorker.

En 'Bajos instintos', el director Paul Verhoeven filmó sin el consentimiento de Sharon Stone una escena que expuso su entrepierna, lo que luego influyó en su batalla legal por la custodia de su hijo. (VALERIE MACON/AFP)

Natalie Portman

Natalie Portman expresó su descontento por haberse desnudado en Hotel Chevalier, de Wes Anderson. Las críticas se enfocaron en su cuerpo, no en su actuación. “No me arrepiento, pero no me gusta que se apropien de las cosas. Era una escena dramática, y terminó en una página porno. Eso me enoja mucho”, declaró a MTV News.

Natalie Portman se molestó porque una escena dramática de desnudo en Hotel Chevalier fue tomada fuera de contexto y circuló en sitios pornográficos. (Tomada de redes sociales)

Kristin Davis

En Sex and the City, su personaje Charlotte se caracteriza por su recato. Por eso, la escena de pasión con Bradley Cooper en la tercera temporada la incomodó. “La odié. Quería hacerla, pero tenía miedo. El corazón me latía con fuerza”, confesó en 2019. También relató otra experiencia incómoda. En la quinta temporada, el showrunner Michael Patrick King la presionó para que mostrara uno de sus pechos durante una escena en un restaurante lleno de gente. “Fue mortificante”, dijo en su pódcast ¿Eres una Charlotte?

Kristin Davis (segunda de izq a der) se sintió mortificada cuando la obligaron a mostrar un pecho durante una escena en un restaurante lleno de extras en 'Sex and the City'. (Lefteris Pitarakis)

Kate Winslet

Kate Winslet ha dicho varias veces que odia desnudarse frente a la cámara. La escena en Titanic, donde su personaje posa desnuda para que Jack la dibuje, le genera incomodidad. A pesar del tiempo transcurrido, la actriz aún se avergüenza cuando los fans le muestran copias del boceto. “Ojalá no hubiera mostrado tanta carne. Era joven y sentía que tenía cosas que demostrar”, confesó a The Sun.