Directora costarricense dirigirá al ganador de un Globo de Oro y un Emmy en nueva película filmada en Irlanda

La costarricense Nathalie Álvarez Mesén debutó en el cine con 'Clara Sola', filme rodado en nuestro país.

La directora costarricense Nathalie Álvarez Mesén está dando pasos gigantes en su ascenso dentro de la industria fílmica internacional. Luego de su filme debut Clara Sola (2021), la tica emprendió la realización de The Wolf Will Tear Your Immaculate Hands, un ambicioso proyecto de terror gótico que se estrenará mundialmente en mayo del 2026.

La producción marca su primer filme en inglés y consolida su presencia en sets de alto nivel. En la cinta, la tica dirige a nada menos que a Alexander Skarsgård, actor que ganó un Emmy, un Golden Golden Globe y un SAG por su papel de Perry Wright en la serie Big Little Lies.

La mayor parte del rodaje se realizó en Belfast, en Irlanda del Norte. El medio especializado Variety difundió la noticia y destacó el elenco encabezado por Skarsgård y otras figuras reconocidas en Hollywood.

Recordemos que Skarsgård, además de Big Little Lies, es recordado por su papel del vampiro Eric Northman en la serie True Blood y por su rol de Lukas Matsson en Succession.

Trailer de Clara Sola, de la directora costarricense Nathalie Álvarez

El elenco de la cinta también reúne a la actriz indígena canadiense Darla Contois, ganadora del Premio de la Pantalla Canadiense por la serie dramática Little Bird; la actriz británica Bronte Carmichael, reconocida por Star Wars: Andor, y a la australiana Lily La Torre, vista en Run Rabbit Run.

Otros actores que destacan en el elenco son el indígena estadounidense Forrest Goodluck, conocido por su papel en la cinta El Renacido (2015) -junto a Leonardo DiCaprio-; y la actriz sueca Pernilla August, quien trabajó en la cinta Las mejores intenciones (1992).

Alexander Skarsgård, reconocido por su interpretación de Perry Wright en 'Big Little Lies', será el protagonista de la película. (VALERIE MACON/AFP)

Sobre el argumento de The Wolf Will Tear Your Immaculate Hands no se conocen muchos detalles. Sin embargo, el sitio IMDb muestra en su sitio web una pequeña sinopsis: “Ambientada en el noroeste del Pacífico de 1860, una institutriz nativa americana, educada en una escuela misionera cristiana, es contratada para enseñar a dos hijas de un viudo británico”.

Y aunque por el momento no se sabe nada más, Variety sí adelanta que el filme “profundiza en la mezcla de trabajo íntimo de personajes y realismo mágico que caracteriza a la directora, ahora llevada hacia un mundo de época con un ambiente más oscuro”.

De esta manera, la tica Nathalie Álvarez se posiciona fuerte con apenas su segunda producción de su carrera, luego de que su primer filme, Clara Sola, recibiera elogios de la crítica internacional y premios como los Guldbagge suecos a mejor dirección y mejor guion, entre otros.

Clara Sola ubica su trama en un pueblo remoto de Costa Rica. Allí conocemos a Clara, “una mujer introvertida de 40 años que experimenta un despertar sexual y místico, el cual supondrá el comienzo de un viaje que le liberará de las convenciones sociales y religiosas que tanto le han reprimido a lo largo de su vida”.