Pero su llegada a la categoría de Quincena de Realizadores, de Cannes, no solamente fue agradecida con aplausos, sino que también recibió buenas críticas de medios como The Hollywood Reporter, Screen International, Deadline y The Wrap, que reseñaron el filme con mucho detalle. Las críticas fueron bondadosas y reconocen la labor de los actores, su directora y de la artista a cargo de la fotografía.