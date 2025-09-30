Viva

Diego Torres dará concierto en Costa Rica con su gira ‘Mejor que ayer tour’

Las entradas para ver al artista argentino ya están a la venta

Por Fiorella Montoya
Diego Torres se presentará en Costa Rica el jueves 13 de noviembre, dos años después de su último concierto. (Albert Marín)







Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

