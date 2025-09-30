Diego Torres dará concierto en Costa Rica con su gira ‘Mejor que ayer tour’

Diego Torres se presentará en Costa Rica el jueves 13 de noviembre, dos años después de su último concierto.

El artista argentino Diego Torres volverá a Costa Rica con su gira mundial Mejor que ayer tour. El concierto será el jueves 13 de noviembre en el Centro de Eventos Pedregal, en Heredia.

El cantante presentará éxitos como Mejor que ayer, Color esperanza y Sueños. Su repertorio incluirá temas desde sus inicios hasta sus producciones más recientes.

Las entradas estarán disponibles para todos los tarjetahabientes desde el martes 30 de septiembre, en eticket.cr. El precio en la localidad Mejor que ayer (de pie) será de ¢35.000. En la localidad Sueños (sillas) costará ¢70.000.

La última vez que el artista estuvo en el país fue en agosto del 2023. En esa ocasión cantó junto a Carlos Vives en Parque Viva.