Diane Keaton y su legado eterno: las películas imperdibles para revivir su magnífica carrera

Diane Keaton, legendaria actriz estadounidense y una de las figuras más queridas de Hollywood, falleció a los 79 años en California, según confirmó su familia.

Su partida marca el fin de una era para el cine norteamericano. Keaton fue reconocida no solo por su talento interpretativo, sino también por su estilo inconfundible y por haber redefinido el papel femenino en la gran pantalla, aportando frescura, profundidad y autenticidad a cada personaje que interpretó.

Inició su trayectoria artística en el teatro de Broadway durante la década de 1960, aunque su salto definitivo a la fama llegó en los años 70 con su inolvidable interpretación de Kay Adams en la trilogía de El Padrino.

Sin embargo, su consagración internacional se produjo gracias a la comedia romántica Annie Hall, dirigida por Woody Allen, por la que obtuvo el premio Óscar a mejor actriz en 1977.

Diane Keaton inició su trayectoria artística en el teatro de Broadway en los años 60.

A continuación, presentamos una selección de las películas más emblemáticas de Diane Keaton, que resumen su extraordinario talento y el profundo impacto que dejó en la industria cinematográfica. Cada título incluye una breve sinopsis y el personaje que interpretó.

El Padrino (The Godfather Trilogy)

Personaje: Kay Adams

Sinopsis: El Padrino narra la ascensión, consolidación y declive de la familia Corleone, una poderosa dinastía mafiosa italiana en Estados Unidos.

A través de tres generaciones, la saga explora temas de poder, lealtad, honor y corrupción. Su protagonista, Michael Corleone, pasa de ser un joven ajeno al crimen a convertirse en un implacable jefe mafioso, en una historia que combina tragedia familiar y crítica al sueño americano.

Annie Hall

Personaje: Annie Hall

Sinopsis: Annie Hall cuenta la historia de la relación entre Alvy Singer, un comediante neoyorquino introspectivo, y Annie Hall, una joven libre y excéntrica.

A través de humor, diálogos ingeniosos y momentos introspectivos, la película retrata con honestidad y ternura las complejidades del amor moderno, dejando un legado duradero en el cine romántico por su estilo fresco y su enfoque emocionalmente auténtico.

¿Quién llamó a la cigüeña? (Baby Boom)

Personaje: J.C. Wiatt

Sinopsis: Baby Boom presenta a J.C. Wiatt, una exitosa ejecutiva de Nueva York cuya vida da un giro inesperado cuando hereda a una bebé de un pariente lejano.

Al principio, J.C. intenta seguir enfocada en su carrera, pero poco a poco se encariña con la niña y toma la decisión de mudarse al campo para rehacer su vida.

La habitación de Marvin (Marvin’s Room)

Personaje: Bessie

Sinopsis: Marvin’s Room es un drama que explica el reencuentro de dos hermanas, Bessie y Lee, después de 20 años distanciadas. Bessie ha dedicado su vida al cuidado de su padre enfermo, mientras que Lee se marchó para formar su propia familia.

Cuando a Bessie le diagnostican leucemia y necesita un trasplante de médula ósea, pide ayuda a Lee, lo que obliga a ambas a afrontar viejos conflictos y a redescubrir los lazos familiares y la generosidad en medio de la adversidad.

El club de las divorciadas (The First Wives Club)

Personaje: Annie MacDuggan Paradis

Sinopsis: El club de las divorciadas es una comedia sobre tres mujeres de Nueva York, antiguas amigas de universidad, que se reencuentran tras el funeral de una compañera.

Al descubrir que sus maridos las han dejado por mujeres más jóvenes, deciden unirse para vengarse de ellos y recuperar su autoestima. La película explora la sororidad, el empoderamiento y la capacidad de reinventarse tras la adversidad, todo con un tono humorístico y entrañable.

Alguien tiene que ceder (Something’s Gotta Give)

Personaje: Erica Barry

Sinopsis: Alguien tiene que ceder es una comedia romántica en la que Harry Sanborn, un soltero de 60 años famoso por salir solo con mujeres jóvenes, sufre un infarto en la casa de playa de la madre de su novia.

Obligado a quedarse allí para recuperarse, conoce a Erica Barry, una dramaturga exitosa y divorciada que, tras una relación de desencuentros y descubrimientos, termina enamorándose de él. La película explora el romance y la vulnerabilidad en la madurez, mostrando que nunca es tarde para vivir nuevas experiencias personales y afectivas.​

Cuando ellas quieren (Book Club)

Personaje: Diane

Sinopsis: Book Club es una comedia romántica que sigue a cuatro amigas que, tras décadas reuniéndose en un club de lectura, ven sus vidas transformadas al leer Cincuenta sombras de Grey.

Inspiradas por la novela, las protagonistas deciden replantearse sus relaciones personales, explorar nuevos deseos y aventurarse en experiencias inesperadas. La película celebra la amistad, la apertura emocional y el renacimiento personal en la madurez.

