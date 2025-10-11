Murió Diane Keaton a los 79 años: ganadora del Óscar e ícono del cine internacional

Diane Keaton fue una actriz, directora y productora de cine estadounidense nacida el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, California. Según la revista ´People' falleció a los 79 años.

La revista People, especializada en noticias del espectáculo, confirmó en su sitio web que la actriz estadounidense Diane Keaton falleció a los 79 años.

La intérprete, ganadora del premio Óscar, dos Globos de Oro y un BAFTA, murió en California, agregó la publicación.

Hasta el momento, según People, no hay mayores detalles sobre el fallecimiento. La revista afirmó, basada en informaciones de un portavoz familiar, que sus seres queridos solicitaron privacidad en este momento.

La trayectoria de Diane Keaton en el cine

Diane Keaton nació en Los Ángeles el 5 de enero de 1946. Era la mayor de cuatro hermanos, fue hija de un ingeniero civil y una ama de casa.

La artista es una de las actrices con más películas en la lista de las 100 mejores del American Film Institute.

Su carrera inició en el teatro y debutó en la pantalla grande en 1970. A lo largo de su trayectoria se destacó en papeles cómicos del director Woody Allen como El dormilón y Annie Hall, trabajo que le valió el premio Óscar a mejor actriz.

Diane Keaton fue reconocida por su trayectoria en varias ocasiones, una de ellas en agosto del 2022 cuando imprimió sus huellas en el mítico Chinese Theatre en Hollywood. (AFP)

Su fama se afianzó con su papel de Kay Adams-Corleone, esposa de Michael Corleone en las películas de El Padrino.

Su versatilidad frente a las cámaras la llevó a interpretar personajes tanto de comedia como de drama. Su talento fue reconocido con nominaciones a los Óscar por trabajos en películas como Reds y Marvin’s Room.

Keaton participó en filmes como Father of the Bride, The First Wives Club y Something’s Gotta Give.

Noticia en desarrollo.