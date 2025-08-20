Día del Artista Nacional: la cultura tomó a San José y la vistió de talento

El Día del Artista Nacional se celebró como debía: con talento, alegría, color, baile y música. San José fue testigo de varios espectáculos que sorprendieron a ticos y extranjeros, quienes este 20 de agosto vieron a la capital convertirse en un monumento vivo a la creatividad.

El bulevar de la Avenida Central albergó, a eso de las 10 a. m., un pasacalles con bailes folclóricos y la presencia de varias actrices del Taller Nacional de Teatro, quienes departieron con el público que admiraba la elegancia de los pasos de los bailarines y bailarinas.

También hubo espacio para la lectura, conciertos y shows de danza urbana.

A continuación les presentamos algunas de las imágenes de la jornada artística que se vivió en San José, aunque es importante destacar que el festejo se extendió por todo el país.

Los bailes folclóricos irrumpieron las carreras típicas de San José, encantando a ticos y extranjeros con sus 'güipipías'. (John Durán)

La alegría de estas actrices del Taller Nacional de Teatro contagió a muchos durante su paso por el bulevar de la Avenida Central. (John Durán)

Un bus se convirtió en biblioteca en el marco de la celebración del Día del Artista Nacional. Varias personas entraron para escoger un libro y escapar leyendo del bullicio de la capital. (John Durán)

San José se vistió de color y música gracias a la presentación de este grupo de bailes folclóricos, que danzó por varios espacios del bulevar de la Avenida Centra. (John Durán)

Misael es un brasileño radicado en Costa Rica desde hace 8 años. Él, aunque no es tico, también se sumó al festejo del Día del Artista Nacional. En San José mostró sus creaciones , hechas con hojas de palma y cocos. (JOHN DURAN/John Durán)

'La Chola' del bulevar de la Avenida Central parecía sumarse a una intensa y movida coreografía, que el grupo de danza urbana de Ulacit presentó en San José. (John Durán)

Chicos y grandes se vieron seducidos por la biblioteca móvil, que se ubicó en San José para los amantes de la lectura. (John Durán)

La coreografía de este grupo folclórico alegró la mañana josefina y se ganó la admiración de los caminantes. (John Durán)

El Anfiteatro Fidel Gamboa del Centro Nacional de la Cultura fue testigo de varios conciertos, entre ellos el que ofreció la Banda de Conciertos del Colegio La Salle. (John Durán)