Día del Artista Nacional: la cultura tomó a San José y la vistió de talento

El Día del Artista Nacional se celebró como debía: con talento, alegría, color, baile y música. San José fue testigo de varios espectáculos que sorprendieron a ticos y extranjeros, quienes este 20 de agosto vieron a la capital convertirse en un monumento vivo a la creatividad.
El bulevar de la Avenida Central albergó, a eso de las 10 a. m., un pasacalles con bailes folclóricos y la presencia de varias actrices del Taller Nacional de Teatro, quienes departieron con el público que admiraba la elegancia de los pasos de los bailarines y bailarinas.
Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.
