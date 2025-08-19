Costa Rica celebra el Día del Artista Nacional con más de 100 actividades en todo el país

Este miércoles 20 de agosto se celebra el Día Nacional del Artista en Costa Rica. En todo el país se realizarán diferentes actividades, entre ellas, conciertos con diferentes bandas. (Archivo/Cortesía)

Bailarines, músicos, cineastas, actores, actrices, directores, escritores, pintores... este 20 de agosto es de ustedes. Con una serie de actividades culturales, Costa Rica celebra por todo lo alto el Día del Artista Nacional, para honrar su labor de todos los días.

Declarada en el año 2000 por la Ley N° 8014, esta efeméride busca rendir homenaje y visibilizar el trabajo de los artistas costarricenses y su contribución al desarrollo social, cultural, artístico y económico.

Así que este miércoles habrá más de 100 actividades para festejar en todo el territorio nacional. El público podrá disfrutar de conciertos, teatro, danza, cine, talleres y exposiciones que estarán en teatros, bibliotecas, centros culturales y calles.

“El Día del Artista Nacional será una jornada para celebrar el talento costarricense, su creatividad y el papel esencial que las artes juegan en nuestra identidad, cohesión social y desarrollo”, manifestó el Ministerio de Cultura y Juventud en un comunicado de prensa sobre el festejo.

Algunas de las actividades se presentarán, por ejemplo, en la Avenida Central, en San José, con espectáculos de danza urbana, teatro interactivo, dibujo en vivo y literatura sobre ruedas con el Bibliobús.

En el Centro Nacional de la Cultura (Cenac) se podrá disfrutar de conciertos con bandas nacionales y, además, un encuentro con ganadores del Premio Magón.

Por su parte, en otros sectores del país habrá jornadas culturales y artísticas, así como ferias de emprendimiento y talleres.

A continuación, la agenda de actividades del Día del Artista Nacional.

Día Nacional del Artista en San José:

De 10 a. m. a 4 p. m.: Bibliobús del Sistema Nacional de Bibliotecas; al costado sur del Edificio de Patrimonio.

De 10 a. m. a 4 p. m.: Teatro en el bulevar. Estudiantes del Taller Nacional de Teatro y actores de la Compañía Nacional de Teatro interpretarán personajes que interactuarán con el público. Bulevar de la avenida central.

12 m.: Danza urbana con Falcon Squad de Ulacit. En la Avenida Central, a la altura del Banco Central.

12 m.: Concierto con la Banda Nacional de Cartago. Anfiteatro Fidel Gamboa, Cenac.

1 p. m.: Danza/teatro con Andy Gamboa, a la altura de la fuente del bulevar, Avenida Central.

1:30 p. m.: Espectáculo con la Banda de Conciertos del Colegio La Salle. En el Anfiteatro Fidel Gamboa, Cenac.

2 p. m.: Proyección del documental César Valverde: Trazo y palabra , en el Centro de Cine. Cupo limitado.

, en el Centro de Cine. Cupo limitado. 2 p. m.: Presentación de la Compañía Nacional de Danza a la altura de la fuente del bulevar, Avenida Central.

2 p. m.: Urban sketch -dibujo urbano en vivo, con el profesor Juan Carlos Herrera. Frente al Mercado Central.

-dibujo urbano en vivo, con el profesor Juan Carlos Herrera. Frente al Mercado Central. 2 p. m.: Danza contemporánea con UNA Danza Joven, a la altura del Banco Central, Avenida Central.

3 p. m.: Danza/circo contemporáneo con Punto Muerto, a la altura de la fuente del bulevar, Avenida Central.

3 p. m.: Encuentro con los ganadores del Premio Magón: recital de poesía y narrativa, música y pintura. En el Cenac, galería sala Magón.

4 p. m.: Concierto bailable con Sarita Barboza, Bryan Vega, Mario Lizano y Jecsinior. Anfiteatro Fidel Gamboa, Cenac.

7 p. m.: Concierto con la Orquesta Sinfónica Intermedia del Instituto Nacional de la Música, La Kuarta, Tapón, Los Golobio y Xiomara. Teatro Melico Salazar. Hasta completar aforo.

Día Nacional del Artista en Heredia

5:30 p. m.: Exposición y conversatorio: Otros mundos posibles y concierto del recuerdo con artistas locales. Disfrútelo en el Monumento Casa Alfredo González Flores.

La literatura dice presente en diferentes muestras y talleres que se realizarán como parte de la celebración del Día del Artista Nacional. (Cortesía MCJ)

7 p. m.: Concierto de la Banda Nacional de Heredia. Parroquia Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.

7 p. m.: Concierto del recuerdo con artistas locales, en el Monumento Casa Alfredo González Flores.

Día Nacional del Artista en Cartago

6 p. m.: Charla sobre arte cultural y artesanal, en el Centro de la Cultura Cartaginesa.

6:30 p. m.: Concierto de la Banda Nacional de Cartago, en Iglesia de Taras.

Día Nacional del Artista en Limón

10 a. m.: Concierto de la Banda Nacional de Limón, en la escuela Cristiana de Limón.

Día Nacional del Artista en Alajuela:

10 a. m.: Concierto de la Banda Nacional de Alajuela. Escúchela en la sede universitaria de la Universidad de Costa Rica, en San Ramón.

Día Nacional del Artista en Guanacaste:

9 a. m.: Concierto de la Banda Nacional de Guanacaste. Escuela Pueblo Nuevo de Liberia.

Músicos jóvenes y de mayor experiencia compartirán su talento con el público costarricense, en varios conciertos que se realizarán en comunidades de todo el país. Estas actividades son parte de la agenda del Día del Artista Nacional. (Cortesía MCJ)

Más actividades para conmemorar el Día del Artista Nacional

En los diferentes Centros Cívicos por la Paz también se podrá disfrutar de más actividades culturales para celebrar este día.

Hasta el viernes 22, en el Centro Cívico por la Paz de Santa Cruz, habrá una exposición de arte de escultura y cerámica.

En Pococí se ofrecerán talleres de teatro, artes plásticas, música y danza para jóvenes. Esto será el miércoles 20, a las 2 p. m.

En Santa Cruz, Guanacaste habrá una muestra digital de pinturas del grupo Acrílico, el miércoles 20, a partir de las 12 m. Además, a las 5:30 p. m., se presentarán dos obras de teatro infantil: La tarea de Juanito y Pedro y el lobo.

El mismo miércoles, pero en Desamparados, se impartirán charlas sobre teatro inclusivo y experiencia sensorial (5 p. m.). Además, el jueves 21 se recibirá la visita de la Compañía Estatal de Danza Universitaria, mientras que el viernes 22 se realizará una peña cultural.

En Cutris de San Carlos se celebrará el Festival Somos Cultura con actividades recreativas, presentaciones artísticas de grupos locales e infantiles. También se lucirá la banda comunal y la camerata del Sinem. Esto será el sábado 30 de agosto, de 8 a. m. a 5 p. m.

Finalmente, el sábado 23, será el estreno mundial del cortometraje nacional Emma, de la directora Daniela Marín Navarro. Este evento será en la Sala Gómez Miralles del Centro de Cine, a las 7 p. m.

Para festejar el Día del Artista Nacional, los espectáculos de danza no faltarán en la programación. (Cortesía MCJ)

Las bibliotecas nacionales también se suman al festejo.

El miércoles 20 hay diferentes actividades: