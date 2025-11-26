Día de Acción de Gracias en Costa Rica: Ocho cenas para celebrar Thanksgiving 2025

Con diversos menús, el Día de Acción de Gracias se celebrará el jueves 27 de noviembre en Costa Rica.

El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) es una celebración originaria de Estados Unidos y Canadá, aunque algunos habitantes en Costa Rica se han unido esta tradición que tiene un significado muy especial: dar gracias por las bendiciones y los frutos del año.

En los países norteamericanos es tradición preparar platillos como el pavo asado, puré de papa, salsa de arándano y pastel de calabaza, entre otros. También, son típicos los desfiles como el de Macy’s en Nueva York. Además, al día siguiente, es normal que sea el Viernes Negro, pitazo inicial para la época de compras navideñas.

¿Cuándo se celebra el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving)?

Este jueves 27 de noviembre se celebra en todo el mundo en Día de Acción de Gracias y usted puede formar parte del festejo. A continuación le mostramos ocho opciones de cenas que se realizarán en diversos hoteles y restaurantes de Costa Rica.

1- Hideaway Río Celeste, ubicado en Bajos del Toro, ofrecerá su cena regular de la noche, con una estación especial dedicada al pavo tradicional de Thanksgiving. Como postre ofrecerá crepes. Esta cena está programada para las 6 p. m. y es indispensable reservar su espacio al número 6061-7193.

2- Hotel El Silencio Lodge & Spa, también en Bajos del Toro, tendrá un menú de cuatro tiempos que incluye: un Mousse Vouche compuesto por Short relleno de camote asado, dulce de pera, espuma de parmesano al sifón y caviar de trufa.

A este le seguirá una entrada de puré de ayote con vegetales asados, queso de nuez e higo. El plato fuerte consistirá en un pavo enrollado relleno de hongos, frutas secas, foi gras, acelga, papa mini, vainica y un gravy de sauco. El festín concluirá con un postre de panacota de miel y pecanas, acompañado de helado de calabaza y frutos secos garapiñados. Para consultar el precio y reservar llame al 4070-1100.

Hoteles y restaurantes presentan menús inspirados en gastronomía norteamericana. (Cortesía/Cortesía)

3-El Hotel Sheraton San José tendrá una cena especial de 7 p. m. a 10 p. m. con un valor de ¢21.900 + impuestos. El menú ofrece un buffet ilimitado acompañado de 4 bebidas, estaciones en vivo y postres. Además, contaŕan con DJ, percusión y arte en vivo. Las reservas puede hacerlas en el correo guestservice@sheratoncr.com o al número 4055-0505 y WhatsApp: +506 6420-6872.

4-Alta Las Palomas Hotel, San José: Ofrece un menú de tres tiempos por $60 (cerca de ¢30.000), que estará disponible jueves 27 y viernes 28 de noviembre. El menú está conformado por una entrada de ensalada Waldford, la cena ofrece un platillo de pavo al horno y el postre incluye dos opciones: pastel de calabaza o pie de Limón.

5- En Cabo & El Fuego Smokehouse, en San Pedro de Montes de Oca, el menú tendrá un valor de $56. Los asistentes disfrutarán de un pavo con salsa Alabama White BBQ, brisket cocido durante 18 horas en leña de café y pie de pecanas con helado.

6- The Capital Grille, en Avenida Escazú, tendrá un menú a $40 (¢20.160 aproximadamente). Este combina elegancia y tradición, con opciones como pechuga de pavo con gravy y chutney de arándanos, además de un cheesecake de calabaza como postre.

7- Gran Hotel Costa Rica, Curio by Hilton, en el centro de San José, ofrece el menú especial a $55 (¢27.720) con bebida natural o gaseosa. Esta experiencia ofrece opciones como rollo de pavo relleno en salsa de manzana verde y Jack Daniel’s, con pera al vino rellena de helado de calabaza.

8- The Cloud – Hilton Sabana sorprende con un menú que tiene: brisket de res en reducción de Jack Daniel’s con costra provenzal y pechuga de pavo rellena con albaricoque en salsa de oporto, culminando con un tatin de manzana glaseada y una copa de vino. Este menú tiene un valor de $58 (¢29.232 aproximadamente).