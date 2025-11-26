Viva

Día de Acción de Gracias en Costa Rica: Ocho cenas para celebrar Thanksgiving 2025

La celebración, que promueve la gratitud y la reunión familiar, es el 27 de noviembre. Conozca lugares donde ir a festejarlo en el país

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
El Día de Acción de Gracias se celebrará en 2025 el jueves 27 de noviembre en Costa Rica con diversos menú.
Con diversos menús, el Día de Acción de Gracias se celebrará el jueves 27 de noviembre en Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ThanksgivingDía de Acción de Gracias
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.