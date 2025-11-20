Economía

¿Cuándo es el Viernes Negro en Costa Rica y por qué cambia cada año?

Este evento comercial se celebrará justo después del Thanksgiving, como lo dicta la tradición en Estados Unidos

Por Damián Arroyo C.
Viernes Negro
El Viernes Negro o Black Friday 2025 será el 28 de noviembre, justo después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. (Rafael Pacheco Granados)







Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

