¿Cuándo es el Viernes Negro en Costa Rica y por qué cambia cada año?

El Viernes Negro o Black Friday 2025 será el 28 de noviembre, justo después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

El próximo Viernes Negro o Black Friday se celebrará el viernes 28 de noviembre de 2025, fecha que coincide con el día siguiente al Thanksgiving o Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Este evento, que originalmente tuvo lugar solo en territorio estadounidense, ahora forma parte del calendario comercial en muchos países, incluido Costa Rica.

¿Cuál es el origen del Black Friday?

El término Black Friday se utilizó por primera vez en Filadelfia durante los años 60. En ese entonces, las autoridades locales y los medios lo emplearon para describir el fuerte tráfico, la congestión en las calles y la gran cantidad de personas que salían a hacer compras tras el Día de Acción de Gracias

Posteriormente, los comercios reinterpretaron el nombre con un enfoque positivo. Alegaron que el día marcaba el momento en que sus cuentas pasaban de estar “en rojo” (pérdidas) a estar “en negro” (ganancias).

¿Por qué se celebra en Costa Rica?

Aunque el Black Friday tiene origen estadounidense, actualmente es una fecha comercial clave en Costa Rica. Numerosas tiendas físicas y plataformas en línea lanzan descuentos especiales y promociones para atraer a los consumidores locales.

En años recientes, muchos comercios han extendido las ofertas durante toda la semana o incluso durante el mes completo de noviembre, generando una fuerte expectativa entre los compradores.

¿Qué día es el Thanksgiving en 2025?

El Thanksgiving o Día de Acción de Gracias se celebra en Estados Unidos el cuarto jueves de noviembre, por lo que en 2025 caerá el 27 de noviembre. De esta manera, el Black Friday se realizará el viernes 28 de noviembre.