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Desde Madrid hasta el Teatro Nacional llega ‘Las hijas de Eva’, una provocadora comedia musical que promete sacudir a Costa Rica

El montaje en suelo tico presentará en escena a un destacado elenco internacional de cantantes y actores

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Por Jessica Rojas Ch.
Las hijas de Eva
La obra 'Las hijas de Eva' presentará dos funciones en el Teatro Nacional, en San José. (Cortesía)







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Las hijas de Eva
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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