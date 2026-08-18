Desde Madrid hasta el Teatro Nacional llega ‘Las hijas de Eva’, una provocadora comedia musical que promete sacudir a Costa Rica

La obra 'Las hijas de Eva' presentará dos funciones en el Teatro Nacional, en San José.

Con la llegada de Las Hijas de Eva, aclamada producción procedente del Teatro de la Zarzuela de Madrid, la escena artística costarricense se alista para recibir un espectáculo teatral de calibre internacional.

La comedia musical se presentará en Costa Rica con dos funciones únicas en el histórico Teatro Nacional, los días 19 y 20 de setiembre. Ambas presentaciones serán a las 5 p. m.

Esta puesta en escena traslada al público al vibrante universo del Madrid de 1914, justo cuando el Teatro de la Zarzuela reabre sus puertas tras un devastador incendio. La obra destaca por ser una producción de revista musical fresca y provocadora en un solo acto, donde el deseo femenino, la crítica social y la rebeldía se entrelazan mediante el drama, el humor y la música en directo.

El elenco principal está encabezado por la soprano Heliva Cardeña, en el papel de Carlota; el actor y tenor Críspulo Cabezas, como Alvarito D’Arts/Eulalia; y la soprano y actriz Belén López, interpretando a Aurora. La dramaturgia está a cargo de Alicia Montesquiu, mientras que la dirección musical y la composición de las piezas originales fueron realizadas por el maestro César Belda.

Los boletos para el espectáculo estarán disponibles a través de la plataforma de eticket.cr.

Las hijas de Eva es una aclamada producción procedente del Teatro de la Zarzuela de Madrid que podrá apreciarse en Costa Rica. (Cortesía)

La preventa inicia este martes 18 de agosto para tarjetahabientes de American Express y continuará el 19 y 20 de agosto para clientes de tarjetas BAC Credomatic. La venta general con cualquier medio de pago quedará habilitada a partir del 21 de agosto.

Los precios y localidades son:

Galería lateral: ¢29.800

Galería central: ¢32.700

Galería primera fila: ¢36.000

Luneta: ¢46.500

Palcos de platea: ¢46.500

Palcos segundo piso: ¢46.500

Butaca: ¢48.600

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