¿Derribaron la estatua de Florinda Meza? Esto fue lo que ocurrió en México

Víctor Hugo Yáñez Piña, escultor de la estatua de Florinda Meza expuesta en Juchipila, Zacatecas, México, manifestó su preocupación ante la convocatoria de un grupo de personas que, a través de redes sociales, planeaba reunirse en el parque central del municipio con la intención de derribar la figura.

La protesta surgió tras la transmisión de la bioserie Chespirito: sin querer queriendo, producción que muestra a una mujer similar a Meza involucrada sentimentalmente con Roberto Gómez Bolaños, mientras ella estaba comprometida y él casado con seis hijos.

La estatua fue elaborada por encargo de las autoridades municipales y colocada en 2019, durante un acto en el que estuvo presente la actriz. Algunos de los convocantes alegaron que Meza nunca ha apoyado a la comunidad de Juchipila, su lugar natal.

La protesta de derrumbar la estatua de Florinda Meza en México no se concretó; la obra solo fue fotografiada. (El Universal/México/GDA/El Universal/México/GDA)

“En mi opinión, se trató de un homenaje a su trayectoria artística, no a su vida personal. Me han preguntado si la reclamaría, pero no puedo; la obra me fue pagada. Lo que se haga con ella depende de las autoridades. Es una pena que quieran retirarla”, afirmó Yáñez Piña en entrevista con El Universal.

El escultor también ha realizado figuras de personalidades como Verónica Castro, Brad Pitt y Chabelo para museos de cera, así como una estatua de Gloria Trevi exhibida en un parque de Monterrey.

La escultura de Meza fue hecha a escala natural, con una altura de 1,70 metros, y su elaboración tardó un total de 90 días. La actriz eligió personalmente el vestuario.

“Para ella era importante la forma de los brazos, porque los tenía muy delgados. Supervisó cada detalle”, detalló Yáñez.

Sin embargo, la convocatoria para derrumbar la estatua quedó en una simple broma. Solo acudieron algunos medios de comunicación y decenas de personas que aprovecharon para fotografiar la escultura.

Florinda Meza ha estado en el ojo público desde el inicio de la serie 'Chespirito: sin querer queriendo' por sus vínculos amorosos con Roberto Gómez Bolaños. (Archivo/Archivo)

La convocatoria en Facebook, realizada por una usuaria identificada como Diana Rivera, se viralizó al punto que más de 13.000 personas indicaron que asistirían y más de 80.000 mostraron interés.

La situación generó preocupación entre autoridades y habitantes de Juchipila, especialmente entre quienes promovieron y colocaron la estatua hace seis años. Como respuesta, emitieron la semana pasada pronunciamientos oficiales en defensa de la figura de Meza.

Tras esas declaraciones, la publicación original fue desactivada. Finalmente, la supuesta protesta no tuvo eco.

