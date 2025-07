¡Regresan ‘El Chavo’ y ‘El Chapulín’ a la televisión costarricense! Aquí le contamos todos los detalles

¡El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado regresan a la televisión de Costa Rica! Esta es una gran noticia para los fans de la obra del maestro Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, quienes desde hace varios años se habían quedado con las ganas de seguir viendo al tierno huérfano de la vecindad y al héroe más miedoso de la pantalla chica.

En agosto del 2020, un desacuerdo entre la familia de Gómez Bolaños y Televisa sacó del aire los programas del mexicano, pero ahora todo volverá a la normalidad y muchos volverán a reír con las genialidades de Chespirito y el querido elenco que lo acompañó en su carrera.

Repretel anunció que las dos series más famosas del productor, director y actor azteca volverán a verse por Canal 6.

De lunes a viernes, las familias podrán ver las aventuras y las hazañas de El Chapulín Colorado a partir de las 6 p. m. El Chavo hará las delicias del público en horario de 6:30 p. m.

Las travesuras e historias de la vecindad también se podrán disfrutar los domingos, a las 6 p. m.

“Repretel celebra la nostalgia y apuesta por los contenidos que han unido generaciones. La vecindad más famosa de América Latina y el héroe con escudo de corazón vuelven a casa, y esta vez, para quedarse”, informó la televisora en un comunicado de prensa.

En el 2020 dejamos de reírnos con El Chavo y El Chapulín

Fue en agosto del 2020 cuando el mundo se enteró de la triste noticia de que los programas de Chespirito no volverían a verse en televisión abierta.

La familia del artista no llegó a un acuerdo con Televisa por los derechos de transmisión y los programas se retiraron de la programación de decenas de países, incluido Costa Rica. Para entonces, Repretel debió sacarlos del aire.

Chespirito quedó grabado en los corazones de Latinoamérica

“Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro de que lo lograremos”, publicó en sus redes sociales Roberto Gómez Fernández, hijo del genio de la televisión latinoamericana.

Florinda Meza, viuda del artista, también se manifestó entonces: “Aunque no tengo nada que ver, porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión a la gente”, escribió en su cuenta personal de X.

