Denzel Washington se une a ‘Pantera Negra 3’, que llegará antes de lo esperado

La tercera película de 'Pantera Negra' se estrenará antes de lo previsto y marcará el ingreso de Denzel Washington al universo Marvel.

El universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) avanza hacia la culminación de su fase actual con Vengadores: Doomsday, programada para el cierre de 2026. Sin embargo, una de las entregas más esperadas llegará antes: Pantera Negra 3, cuyo estreno fue adelantado.

La tercera parte de la saga ambientada en Wakanda ya se encuentra en producción. Así lo confirmó Ryan Coogler, director del proyecto, durante un evento organizado por el medio especializado Deadline. El cineasta, quien figura entre los candidatos al Óscar por Pecadores, indicó que el equipo trabaja intensamente en el filme y que será el próximo en su agenda. No brindó detalles sobre la trama.

Esta entrega generó gran expectativa por varias razones. La saga ha conseguido combinar éxito comercial y prestigio artístico. El primer filme, lanzado en 2018, logró una recaudación de $1.300 millones y obtuvo siete nominaciones al Óscar, incluida la de Mejor Película. La segunda parte, Pantera Negra: Wakanda por Siempre, recaudó más de $850 millones y fue nominada en cinco categorías.

Con la muerte del actor Chadwick Boseman en 2020, quien interpretó a T’Challa, el papel principal pasó a manos de Shuri, personaje encarnado por Letitia Wright. La tercera película promete introducir cambios importantes en el reparto principal.

El mayor atractivo de esta nueva entrega será la incorporación de Denzel Washington, uno de los actores más reconocidos de la industria, ganador del Óscar como Mejor Actor por Día de entrenamiento y como Mejor Actor de Reparto por Tiempos de gloria. Washington confirmó que este papel formará parte de sus últimos proyectos como actor, antes de enfocarse únicamente en la dirección.

El actor reveló que interpretará a Otelo en teatro y luego trabajará en producciones como Shadows of Wakanda y Rey Lear, para después retirarse de la actuación. Shadows of Wakanda, con estreno previsto para el 15 de junio de 2026, figura como uno de sus próximos títulos, aunque Marvel no ha confirmado oficialmente la producción. Según distintas fuentes, esta película estaría vinculada directamente con Pantera Negra 3.

Si la información es correcta, el nuevo capítulo de Wakanda se lanzaría antes que Vengadores: Doomsday, cumpliendo con lo mencionado por Coogler sobre su fecha adelantada.

El personaje de T’Challa debutó en el MCU en Capitán América: Guerra Civil (2016) y se convirtió en uno de los favoritos del público. Con la presencia de Denzel Washington, esta nueva producción de Marvel marcará un cierre importante en la carrera de una leyenda del cine.

