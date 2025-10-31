Viva

Marvel decidirá pronto quién será el nuevo ‘Black Panther’: estos son los 4 candidatos

Marvel está a punto de revelar quién será el nuevo ‘Black Panther’ y solo quedan cuatro actores en carrera

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Marvel considera a cuatro actores como posibles sucesores de Chadwick Boseman en el papel de Pantera Negra.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCBlack PantherMarvel
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.