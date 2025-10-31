Marvel decidirá pronto quién será el nuevo ‘Black Panther’: estos son los 4 candidatos

Marvel considera a cuatro actores como posibles sucesores de Chadwick Boseman en el papel de Pantera Negra.

El estudio Marvel redujo a cuatro los nombres que compiten por reemplazar a Chadwick Boseman como Black Panther, cinco años después de su muerte por cáncer de colon.

Aunque Letitia Wright, quien interpreta a Shuri, asumió el rol temporalmente en la secuela Black Panther: Wakanda Forever (2022), un nuevo actor sería seleccionado para continuar el legado de T’Challa en futuras entregas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Damson Idris, John David Washington, Aldis Hodge y David Johnson son los candidatos más fuertes para encarnar al monarca de Wakanda, según reportes recientes. La decisión parece cercana, especialmente con la expansión del multiverso y el anunciado reinicio del MCU tras Guerras Secretas.

Damson Idris lidera las opciones

Damson Idris, conocido por su papel en la serie Snowfall (2017-2023), se perfila como el favorito. Este año actuó junto a Brad Pitt y Javier Bardem en F1 y antes compartió pantalla con Anthony Mackie en Zona de Combate (2021).

La especulación creció cuando la artista conceptual Mushk Rizvi publicó diseños con un Pantera Negra de rostro muy similar al de Idris. Aunque los hermanos Russo, directores de las nuevas películas de Vengadores, negaron que esas imágenes correspondieran a sus proyectos, los fanáticos vieron señales claras.

Además, Idris apareció en el evento Vogue World: Hollywood acompañado por Angela Bassett, vestida como la reina Ramonda, y Danai Gurira, caracterizada como una Dora Milaje. En una entrevista, Idris no confirmó directamente su vinculación, pero dejó entrever su interés.

Damson Idris con Brad Pitt (IMDb/IMDb)

Otros actores en la lista

John David Washington, hijo de Denzel Washington, ganó reconocimiento por su actuación en Infiltrado en el KKKlan (2018). Luego protagonizó Tenet (2020), Malcolm & Marie (2021), Ámsterdam (2022) y The Family Piano (2024).

John David Washington

Aldis Hodge, de 39 años, posee experiencia en el cine de superhéroes. Interpretó a Hawkman en Black Adam (2022) y ahora lidera la serie Cross. Su físico y trayectoria lo colocan entre los candidatos con mayores posibilidades.

El británico David Johnson también figura entre los finalistas. Su participación en la comedia romántica Rye Lane (2023) y en el drama bélico The Redemption: The True Story of Bonhoeffer (2024) lo proyectaron en Hollywood. Este año actuó en Alien: Romulus y The Long Walk.

¿Qué pasará con Shuri y el hijo de T’Challa?

A pesar del inminente cambio, Letitia Wright continuará en el MCU. Su personaje, Shuri, ya fue confirmada para Avengers: Doomsday. Además, Marvel presentó al hijo de T’Challa con Nakia, en la escena poscréditos de Wakanda Forever, lo cual abre nuevas posibilidades narrativas.

El presidente de Marvel, Kevin Feige, señaló que la próxima fase del MCU marcará nuevos comienzos.

Aunque no se ha oficializado la elección del sucesor, la expectativa crece. El nuevo actor deberá llenar un espacio simbólico en una franquicia que logró 12 nominaciones al Óscar, incluida Mejor Película, y que ha sido la única del género en lograr ese hito. Cuatro estatuillas respaldan el impacto cultural y cinematográfico de Black Panther.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.