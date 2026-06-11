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Del baile de Shakira a la energía de Maná: vea cómo comenzó el Mundial 2026

Una copa gigante, artistas internacionales y un mensaje de ‘Estamos listos’ marcaron el inicio oficial del Mundial 2026 en Ciudad de México

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Por Fiorella Montoya y Fanny Tayver Marín
Artist perform during the opening ceremony ahead of the 2026 World Cup Group A football match between Mexico and South Africa at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 11, 2026. (Photo by YURI CORTEZ / AFP)
La inauguración del mundial sucedió en el Estadio de la Ciudad de México. (YURI CORTEZ/AFP)







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Mundial 2026Shakira
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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