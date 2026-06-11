Del baile de Shakira a la energía de Maná: vea cómo comenzó el Mundial 2026

La inauguración del mundial sucedió en el Estadio de la Ciudad de México.

El Mundial 2026 abrió oficialmente sus puertas este jueves con una ceremonia inaugural cargada de música, color y estrellas internacionales en el Estadio Ciudad de México, escenario del partido entre México y Sudáfrica.

A las 11:40 a. m. (hora de Costa Rica), el telón se levantó para la primera de las tres ceremonias de inauguración que tendrá esta histórica Copa del Mundo, la primera organizada de forma conjunta por México, Canadá y Estados Unidos.

Un show bajo el nombre El Origen se desplegó en todo el terreno de juego, con algunos trajes típicos representativos de diversas culturas y bailes cargados de color.

Luego, la agrupación mexicana Maná fue la encargada de iniciar la fiesta con el clásico Oye mi amor. Después apareció el venezolano Danny Ocean con Partidazo, una de las canciones vinculadas al torneo.

La celebración continuó con Belinda y Los Ángeles Azules, quienes interpretaron el éxito Por Ella y pusieron a cantar al público presente en el recinto.

Más adelante, los colombianos J Balvin y Ryan Castro elevaron la energía del estadio con Una A la Vez, antes de dar paso a uno de los momentos más esperados de la jornada: la aparición de Shakira.

🚨 EL MOMENTO QUE TODOS ESTÁBAMOS ESPERANDO 🔥



Da inicio la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 🏆#FOX26 pic.twitter.com/XXDmOYrqDw — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) June 11, 2026

La artista colombiana compartió escenario con el cantante nigeriano Burna Boy para interpretar Dai Dai, el tema oficial del Mundial 2026. Mientras ambos cantaban y bailaban, una gigantesca Copa del Mundo ocupó el centro del terreno de juego y sobre el césped apareció la frase: “Estamos listos”.

La presentación fue breve, pero intensa. El espectáculo reunió a algunas de las figuras más importantes de la música latina en una puesta en escena que duró pocos minutos y dejó a muchos aficionados con ganas de disfrutar más tiempo de sus artistas favoritos.

La fiesta continúa en Canadá y Estados Unidos

La inauguración del Mundial no termina en México. Este viernes 12 de junio se realizarán las otras dos ceremonias previstas por la FIFA para completar la trilogía de actos inaugurales.

La segunda parada será en Toronto, Canadá, a las 11:30 a. m. (hora de Costa Rica), 90 minutos antes del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

El espectáculo contará con la participación de Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

EMPEZÓ LA FIESTA 🎉⚽️



La presentación de Shakira 🎤 en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 🏆🕺 #FOX26 pic.twitter.com/f1VpGcc3pA — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) June 11, 2026

Más tarde, a las 5:30 p. m. (hora de Costa Rica), llegará el cierre de las ceremonias inaugurales en Los Ángeles, Estados Unidos, también 90 minutos antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay.

En la denominada capital mundial del entretenimiento actuarán Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, quienes tendrán la responsabilidad de poner el broche de oro a una apertura mundialista sin precedentes.

Con tres países anfitriones y una alineación repleta de estrellas musicales, el Mundial 2026 comenzó con una apuesta ambiciosa.