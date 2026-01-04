Viva

Dejar la batería y ser padre a los 20 años: el camino real que llevó a Charlie Heaton a brillar en ‘Stranger Things’

Antes de la fama, el actor enfrentó una adolescencia difícil, giras musicales y la paternidad temprana que marcaron su camino en la actuación

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
La vida de Charlie Heaton, marcada por la música y la paternidad temprana, influyó directamente en su interpretación de Jonathan Byers.
La vida de Charlie Heaton, marcada por la música y la paternidad temprana, influyó directamente en su interpretación de Jonathan Byers. (@charlie.r.heaton/IG)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaStranger ThingsNetflixCharlie Heaton
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.