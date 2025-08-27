De luto a fiesta: el curioso emprendimiento que transforma funerales en celebraciones

Un hombre encontró una inusual forma de emprender al animar velorios y funerales. Foto: (Captura de pantalla).

Desde la pandemia de covid-19, la palabra emprendimiento cobró gran fuerza, ya que muchas personas recurrieron al ingenio para generar ingresos. Ese es el caso de un joven peruano que decidió iniciar un inusual negocio relacionado con la muerte: la animación en funerales y velaciones.

A través de redes sociales, el peculiar emprendimiento del muchacho, conocido como El Cangri del Callao, se popularizó rápidamente. Su labor se dio a conocer gracias a los videos difundidos por distintos usuarios, lo que le permitió agotar la mayoría de las fechas disponibles en su calendario.

De hecho, en una de sus publicaciones de TikTok, el joven explicó que su agenda de eventos fúnebres ya no tiene cupos libres hasta octubre.

En grabaciones que circulan en diversas plataformas se observa a El Cangri del Callao interpretando una canción movida mientras familiares y amigos cargan el ataúd y bailan al ritmo de la música.

De acuerdo con sus declaraciones, el objetivo de este singular servicio es ofrecer a los allegados la posibilidad de realizar una despedida más cálida, donde se celebre la vida del difunto y se le brinde un último adiós de manera emotiva.

Sus presentaciones incluyen bailes, música, canciones, anécdotas y discursos conmovedores para honrar la memoria del fallecido. Por ello, en estos eventos suele verse a los asistentes moviendo el ataúd en medio de la ceremonia.

Reacciones divididas en redes sociales

El emprendimiento del hombre genera opiniones encontradas. Mientras algunos usuarios de TikTok lo aplauden por innovar en los rituales de despedida, otros lo consideran inapropiado.

“Qué impotencia no poder asistir a mi propio velorio, se ve una chimba”, comentó un internauta, resaltando lo entretenidas que parecen las ceremonias en Perú.

Por el contrario, hubo quienes expresaron indignación, señalando que “hasta para morir hay que programar la fecha”, al mostrar incredulidad de que algunas familias paguen por este tipo de eventos.

En cambio, una mujer defendió la propuesta al afirmar: “Hay que reírse de la muerte”, subrayando que cada persona es libre de decidir cómo despedir a sus seres queridos.